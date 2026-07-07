Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για την έκρηξη που σημειώθηκε γύρω στις 03:30 τα ξημερώματα έξω από Πολιτιστικό Κέντρο (Μπουάτ), στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο κέντρο της Λεμεσού.

Σε δηλώσεις του, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, ανέφερε ότι αμέσως μετά τη λήψη της πληροφορίας μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης και του ΤΑΕ Λεμεσού έσπευσαν στη σκηνή, την απέκλεισαν και προχώρησαν στις πρώτες εξετάσεις.

Όπως διαπιστώθηκε από τις επιτόπιες έρευνες, η έκρηξη προκλήθηκε από την πυροδότηση αυτοσχέδιου μεταλλικού εκρηκτικού μηχανισμού, ο οποίος περιείχε εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύος. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο του υποστατικού, καθώς και σε όχημα που ήταν σταθμευμένο σε μικρή απόσταση.

Οι ανακριτές συνεχίζουν τις εξετάσεις με το πρώτο φως της ημέρας, αναζητώντας μαρτυρικό υλικό και οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών. Την ίδια ώρα, παραλαμβάνονται και αξιολογούνται τεκμήρια από τη σκηνή, ενώ ειδική ανακριτική ομάδα έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Απαντώντας σε ερώτηση ύπαρξης κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης έξω από το υποστατικό, ο κ. Κυριάκου ανέφερε ότι όλα γίνονται εξετάσεις, συλλέγονται τεκμήρια και αξιολογούνται, επισημαίνοντας πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα.

Σε σχέση με το υποστατικό, ανέφερε ότι αυτό έχει πρόσφατα περάσει σε νέους διαχειριστές, από τους οποίους έχουν ήδη ληφθεί καταθέσεις. Το περιεχόμενό τους αξιολογείται στο πλαίσιο των εξετάσεων, ώστε να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν στοιχεία που θα κατευθύνουν τις έρευνες.

Διευκρίνισε ακόμη ότι το συγκεκριμένο υποστατικό δεν λειτουργούσε το βράδυ που σημειώθηκε η έκρηξη, καθώς ανοίγει μόνο συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας.

Ερωτηθείς κατά πόσο η εγκληματική ενέργεια ενδέχεται να σχετίζεται με το γεγονός ότι το κτήριο συνδέεται με κομματική οργάνωση νεολαίας, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής ήταν ξεκάθαρος, τονίζοντας ότι οι έρευνες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και πως κανένα ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όλων των στοιχείων.