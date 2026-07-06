Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στην περιοχή Κολωνακίου στη Γερμασόγεια, όπου ομάδα νεαρών φέρεται να έβαλε φωτιά σε ελαστικά οχημάτων που είχαν τοποθετηθεί στη μέση κυκλικού κόμβου.

Σύμφωνα με πληροφορίες και βίντεο από την σελίδα RoadReportCY, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10:25 το βράδυ. Οι νεαροί φέρεται να συγκέντρωσαν ελαστικά στον δρόμο, να έριξαν εύφλεκτο υγρό και ακολούθως να τους έβαλαν φωτιά.

Μαρτυρία οδηγού που βρισκόταν στην περιοχή αναφέρει ότι είδε περίπου δέκα νεαρούς να συγκεντρώνουν τα ελαστικά και να ρίχνουν σε αυτά υγρό. Οι περαστικοί στο σημείο ενημέρωσαν αμέσως την Αστυνομία.

Σε βίντεο από το σημείο καταγράφεται η άφιξη μελών της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Με την άφιξη των αστυνομικών, οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή προς διαφορετικές κατευθύνσεις, με μέλη της δύναμης να τους καταδιώκουν στους γύρω δρόμους.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχώρησε στην κατάσβεση της φωτιάς και στη λήψη μέτρων για ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί κατά πόσον έγιναν συλλήψεις.