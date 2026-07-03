Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού για τον εμπρησμό ινστιτούτου μασάζ στη Γερμασόγεια, με τους ανακριτές να επικεντρώνονται στον εντοπισμό των δραστών και στα κίνητρα της επίθεσης.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα σε υποστατικό που στεγάζεται στο ισόγειο πολυκατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο και απέκλεισαν τη σκηνή για επιστημονικές εξετάσεις.

Την ώρα της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, στο εσωτερικό του υποστατικού βρίσκονταν δύο πρόσωπα, τα οποία πρόλαβαν να εξέλθουν χωρίς να τραυματιστούν.

Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η πυρκαγιά προκάλεσε περιορισμένες ζημιές στη γυάλινη πρόσοψη και στο εσωτερικό του υποστατικού, ωστόσο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε οδηγούν τις Αρχές στη διερεύνηση υπόθεσης εμπρησμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews το υποστατικό ανήκει σε Βρετανό υπήκοο, ο οποίος, σύμφωνα με την κατάθεσή του, ανέφερε ότι δεν υποψιάζεται οποιοδήποτε πρόσωπο, ούτε έχει διαφορές με κάποιον.

Από τη σκηνή παραλήφθηκαν αριθμός τεκμηρίων για επιστημονικές εξετάσεις, ενώ οι ανακριτές αναζητούν υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά τον εμπρησμό.

Οι εξετάσεις του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με στόχο την ταυτοποίηση και σύλληψη των εμπλεκομένων, καθώς και τη διαλεύκανση των κινήτρων πίσω από την εμπρηστική επίθεση.