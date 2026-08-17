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Ο πρόσφατος πνιγμός 35χρονης στην παραλία του ΚΟΤ στη Λάρνακα λίγο μετά τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου και λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας του ναυαγοσώστη στην περιοχή, εγείρει το θέμα της χρονικής κάλυψης, από ναυαγοσωστικής πλευράς, ακόμη και οργανωμένων παραλιών.

Όπως είναι γνωστό, σε αρκετές παραλίες υπάρχουν λουόμενοι οι οποίοι κολυμπούν ή απλώς βρίσκονται στη θάλασσα ακόμη και μέχρι τις 8.30 μμ.

Στο ερώτημα «τι ισχύει από πλευράς ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες», απάντηση έδωσε πρόσφατα (9 Ιουλίου) ο ίδιος ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, αν και από αυτήν δεν ξεκαθαρίζει ότι υπάρχει ενιαίο ωράριο παρουσίας ναυαγοσωστών. Αντίθετα, το θέμα του ωραρίου αφήνεται ανοικτό. Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση βουλευτή Λάρνακας, Πρόδρομου Αλαμπρίτη, ο υπουργός ανέφερε τα εξής:

«Ιδιαίτερα κατά την περίοδο αυξημένης τουριστικής κίνησης, το πρόγραμμα ναυαγοσωστικής κάλυψης διαμορφώνεται με τρόπο ώστε να δίδεται προτεραιότητα στις πολυσύχναστες και υψηλότερης επικινδυνότητας παραλίες, καθώς και στις ώρες κατά τις οποίες παρατηρείται η μεγαλύτερη παρουσία λουομένων. Στόχος είναι η παροχή ουσιαστικής και αποτελεσματικής ναυαγοσωστικής παρουσίας εκεί όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη ανάγκη, με τη βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου προσωπικού.

Στο πλαίσιο αυτό, η υφιστάμενη κάλυψη και τα ωράρια λειτουργίας αξιολογούνται σε τακτική βάση και αναπροσαρμόζονται, όπου κρίνεται αναγκαίο και εφικτό, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στις παραλίες, ιδίως κατά τους μήνες αυξημένης επισκεψιμότητας».

Από την ίδια απάντηση προκύπτει επίσης πως, για διάφορους λόγους, ο αριθμός των ναυαγοσωστών είναι περιορισμένος σε σχέση με τις ανάγκες αποτελεσματικής κάλυψης των παραλιών της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την απάντηση του ιδίου του υπουργού, στην τρέχουσα χρονιά οι κενές θέσεις ανέρχονται σε 84, με τις εγκεκριμένες θέσεις να φτάνουν τις 374.

Με βάση τους αριθμούς που έδωσε στην απάντηση του ο κ. Ιωάννου, οι 122 (από τους 374) ναυαγοσώστες καλύπτουν την επαρχία Πάφου, οι 74 τη Λεμεσό, οι 73 τη Λάρνακα, οι 13 την επαρχία Λευκωσίας και οι 92 την επαρχία Αμμοχώστου.

Στην Πάφο υπάρχουν 25 κενές θέσεις ναυαγοσωστών, στη Λεμεσό 26, στη Λάρνακα 23, στη Λευκωσία 4 και στην Αμμόχωστο 6.

Από την απάντηση του υπουργού προκύπτει πως οι λουόμενοι είναι περισσότερο καλυμμένοι όταν κολυμπούν σε πιο πολυσύχναστες παραλίες, υπό την έννοια ότι είναι πιο οργανωμένες και διαθέτουν περισσότερους ναυαγοσώστες.

Ο κ. Ιωάννου αναφέρει επίσης, πως «το πρόγραμμα κατανομής των ναυαγοσωστών καταρτίζεται με δεδομένο ότι θα καταστεί δυνατή η πλήρωση όλων των εγκεκριμένων θέσεων». Ωστόσο, όπως παρατηρεί, λόγω των ελλείψεων που παρατηρούνται στη στελέχωση, δεν είναι πάντοτε εφικτή η πλήρης εφαρμογή του προγράμματος. Ως εκ τούτου, η τοποθέτηση των ναυαγοσωστών στις παραλίες γίνεται βάσει προτεραιοτήτων και επιχειρησιακών αναγκών, λαμβάνοντας υπόψιν παράγοντες όπως η εποχικότητα, ο βαθμός επισκεψιμότητας κάθε παραλίας, η γεωγραφική της θέση, το επίπεδο επικινδυνότητας, καθώς και η παρουσία χειμερινών κολυμβητών.