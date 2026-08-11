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Δύο 18χρονοι κολυμβητές διασώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας από ναυαγοσώστες στη θαλάσσια περιοχή απέναντι από τον Ζωολογικό Κήπο Λεμεσού, όταν ισχυροί άνεμοι και θαλάσσια ρεύματα τούς παρέσυραν σε βαθύτερα νερά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ναυαγοσωστικής Μονάδας Λεμεσού, το περιστατικό σημειώθηκε στις 16:15 στη ναυαγοσωστική περιοχή ΛΕΜ 0.

Οι δύο 18χρονοι, ενώ κολυμπούσαν στην επιτηρούμενη περιοχή, επιχείρησαν να ανακτήσουν μία μπάλα που είχε παρασυρθεί. Κατά την προσπάθειά τους να την προσεγγίσουν, οι ισχυροί άνεμοι και τα ρεύματα τούς παρέσυραν σε απότομο βάθος, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν από πνιγμό.

Οι δύο ναυαγοσώστες του πύργου ΛΕΜ 0 αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο και έσπευσαν στο σημείο με ναυαγοσωστική σανίδα. Ο ένας κατάφερε να ανεβάσει και τους δύο κολυμβητές στη σανίδα και άρχισε να τους μεταφέρει προς την ακτή.

Λόγω των δύσκολων συνθηκών, στην επιχείρηση συνέδραμε και ο δεύτερος ναυαγοσώστης, με τους δύο να καταφέρνουν τελικά να μεταφέρουν με ασφάλεια τους νεαρούς στη στεριά.

Μετά τη διάσωσή τους, διαπιστώθηκε ότι και οι δύο βρίσκονταν σε καλή κατάσταση υγείας, χωρίς να χρειαστεί να μεταφερθούν σε νοσοκομείο ή να τους παρασχεθεί περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Η Ναυαγοσωστική Μονάδα Λεμεσού καλεί το κοινό να ακολουθεί τις υποδείξεις των ναυαγοσωστών και να αποφεύγει την προσπάθεια ανάκτησης αντικειμένων που παρασύρονται μακριά, ιδιαίτερα όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι και επικίνδυνα θαλάσσια ρεύματα.