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Την ανάγκη για ανεξάρτητη διερεύνηση σοβαρών συμβάντων ασφάλειας ασθενών αναδεικνύει το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο, με αφορμή την τραγική περίπτωση του 4χρονου Μάριου, ο οποίος υπέστη σοβαρότατη εγκεφαλική βλάβη.

Όπως αναφέρει το Κίνημα, η συγκεκριμένη υπόθεση φέρνει εκ νέου στην επιφάνεια ένα σημαντικό κενό, το οποίο έχει αναδειχθεί και σε άλλα περιστατικά σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όταν ένα σοβαρό περιστατικό δεν οδηγεί σε θάνατο, δεν υπάρχει δυνατότητα διενέργειας θανατικής ανάκρισης. Η οικογένεια μπορεί να ζητήσει την έναρξη ποινικών ή πειθαρχικών διαδικασιών ή να προσφύγει σε αστική αγωγή, διαδικασία που, όπως σημειώνεται, είναι δαπανηρή και συνήθως πολυετής.

Τo Άλμα υποστηρίζει ότι απουσιάζει ένας σαφής μηχανισμός ανεξάρτητης κλινικής διερεύνησης, ο οποίος θα εξετάζει τι πήγε λάθος και ποιες αλλαγές απαιτούνται, ώστε να αποτρέπεται η επανάληψη αντίστοιχων περιστατικών.

Όπως αναφέρεται, τον Απρίλιο του 2026 θεσμοθετήθηκε το Εθνικό Κέντρο Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Κίνημα, με τον νόμο όπως ψηφίστηκε, οι κλινικοί έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις του Κέντρου προϋποθέτουν τη συγκατάθεση του επαγγελματία υγείας ή του παρόχου που πρόκειται να ελεγχθεί.

Με βάση την πρόταση νόμου που διαβίβασε στη Βουλή, το Κίνημα Άλμα ζητά, σε περιπτώσεις σοβαρών συμβάντων ασφάλειας ασθενών, να παρέχεται στο Κέντρο η δυνατότητα να προχωρεί σε διερεύνηση, είτε κατόπιν καταγγελίας είτε αυτεπαγγέλτως, χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση του παρόχου.

Παράλληλα, ο πάροχος θα έχει υποχρέωση συνεργασίας και παράδοσης της αναγκαίας τεκμηρίωσης, σύμφωνα με την πρόταση.

Το κόμμα προτείνει επίσης τυχόν ποινική έρευνα να μην αναστέλλει αυτομάτως την κλινική διερεύνηση. Οι δύο διαδικασίες, όπως αναφέρεται, θα μπορούν να εξελίσσονται παράλληλα, χωρίς η μία να παρεμποδίζει την άλλη.

Η πρόταση νόμου αναμένεται να κατατεθεί στην πρώτη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής μετά την επανέναρξη των εργασιών της.