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Την εγκατάσταση ακτινοβολίας σύγχροτρον «Σιβηρικός Δακτύλιος Πηγής Φωτονίων», σχεδιασμένη για διεπιστημονική έρευνα στο Κολτσόβο κοντά στο Νοβοσιμπίρσκ της Ρωσίας, επισκέφθηκε την Τρίτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν.
Ωστόσο, το… μάλλον ψαρωτικό σχόλιο του Ρώσου προέδρου σε μια απάντηση ανύποπτου νεαρού ερευνητή ήταν αυτό που έγινε… viral στα κοινωνικά δίκτυα.
«Ποτέ δεν φοβήθηκα τίποτα» διεμήνυσε ο Ρώσος πρόεδρος, θέλοντας να ενισχύσει, για μια ακόμη φορά, την εικόνα του ατρόμητου ηγέτη. Ο νεαρός ερευνητής έδειξε αμήχανος…
Η στιχμομυθία
- Πούτιν: Πείτε μου, ειλικρινά, ποιες απειλές μάς θέτει η τεχνητή νοημοσύνη;
- Ερευνητής: Για να σας πω την αλήθεια, δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε.
- Πούτιν: Και ποτέ δεν φοβήθηκα τίποτα.