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Την εγκατάσταση ακτινοβολίας σύγχροτρον «Σιβηρικός Δακτύλιος Πηγής Φωτονίων», σχεδιασμένη για διεπιστημονική έρευνα στο Κολτσόβο κοντά στο Νοβοσιμπίρσκ της Ρωσίας, επισκέφθηκε την Τρίτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Putin: “Tell me honestly, what threats does AI pose to us?”

Young expert: “You have nothing to fear.”

Putin: “And I’ve never been afraid of anything.” pic.twitter.com/hJ0nkfvyQf August 11, 2026

Ωστόσο, το… μάλλον ψαρωτικό σχόλιο του Ρώσου προέδρου σε μια απάντηση ανύποπτου νεαρού ερευνητή ήταν αυτό που έγινε… viral στα κοινωνικά δίκτυα.

«Ποτέ δεν φοβήθηκα τίποτα» διεμήνυσε ο Ρώσος πρόεδρος, θέλοντας να ενισχύσει, για μια ακόμη φορά, την εικόνα του ατρόμητου ηγέτη. Ο νεαρός ερευνητής έδειξε αμήχανος…

Η στιχμομυθία

Πούτιν: Πείτε μου, ειλικρινά, ποιες απειλές μάς θέτει η τεχνητή νοημοσύνη;

Ερευνητής: Για να σας πω την αλήθεια, δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε.

Πούτιν: Και ποτέ δεν φοβήθηκα τίποτα.

skai.gr