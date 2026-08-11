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Το Χίθροου έχασε την πρωτιά στην Ευρώπη από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, με τη διοίκησή του να επικαλείται την εξέλιξη αυτή για να τονίσει εκ νέου την ανάγκη επέκτασής του.

Τα ετήσια στοιχεία του Airports Council International δείχνουν ότι το Χίθροου ήταν το αεροδρόμιο με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στην Ευρώπη από το 1996 έως το 2019. Έχασε την πρώτη θέση το 2020, όταν οι περιορισμοί στις μετακινήσεις λόγω της πανδημίας ανέτρεψαν τα δεδομένα στις αεροπορικές μεταφορές, για να επιστρέψει στην κορυφή το 2023 και να παραμείνει εκεί μέχρι σήμερα.

Η επιβατική κίνηση στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Βρετανίας μειώθηκε τον Ιούλιο κατά 1,5% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025. Αντίθετα, το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης κατέγραψε αύξηση 2,3%.

Σύμφωνα με τον Guardian, σημαντική επίδραση στην κίνηση του Χίθροου είχε ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν. Ο αριθμός των επιβατών στις συνδέσεις με τη Μέση Ανατολή ήταν τον Ιούλιο μειωμένος κατά 20,2% σε ετήσια βάση.

Παρά την υποχώρηση της κίνησης, οι δύο διάδρομοι του Χίθροου εξακολουθούν να λειτουργούν κοντά στα όρια της χωρητικότητάς τους. Η διοίκηση του αεροδρομίου επιδιώκει την έγκριση της βρετανικής κυβέρνησης για την κατασκευή τρίτου διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης.

Η πρόταση επέκτασης που έχουν καταθέσει οι ιδιοκτήτες του αεροδρομίου προβλέπει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης έως και 150 εκατομμυρίων επιβατών τον χρόνο. Το 2025, η συνολική επιβατική κίνηση στο Χίθροου είχε φτάσει τα 84,46 εκατομμύρια.

«Το Χίθροου λειτουργεί στα όρια της χωρητικότητάς του. Η ανάγκη για επέκταση δεν ήταν ποτέ πιο ξεκάθαρη, καθώς τον Ιούλιο το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ξεπέρασε το Χίθροου και έγινε ο πιο πολυσύχναστος αεροπορικός κόμβος της Ευρώπης», ανέφερε η διοίκηση του βρετανικού αεροδρομίου



Όπως πρόσθεσε, το σχέδιο επέκτασης έχει στόχο να εξασφαλίσει τις υποδομές που χρειάζεται η χώρα προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική και να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη.

Τον Ιούνιο, η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την αναθεωρημένη εθνική πολιτική για την επέκταση του Χίθροου, στην οποία περιγράφονται οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται προκειμένου να εγκριθεί το έργο.

Η τότε υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς είχε δηλώσει ότι στόχος της κυβέρνησης ήταν να ξεκινήσουν οι εργασίες για τον τρίτο διάδρομο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, με την ολοκλήρωση του έργου να τοποθετείται έως το 2035.

protothema.gr