Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Κατά 300 άτομα αυξήθηκε η απασχόληση στον κρατικό τομέα της Κύπρου τον Ιούλιο του 2026, με τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων να ανέρχεται στους 53.747, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, όταν στον κρατικό τομέα εργάζονταν 53.447 άτομα, καταγράφηκε αύξηση 0,6%. Η μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία, όπου η απασχόληση ενισχύθηκε κατά 2,6%.

Στις Δυνάμεις Ασφαλείας ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 0,7%. Αντίθετα, στη Δημόσια Υπηρεσία η απασχόληση μειώθηκε κατά 1%.

Σε επίπεδο επταμήνου, ο μέσος αριθμός των κρατικών υπαλλήλων την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026 παρουσίασε οριακή αύξηση 0,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Αυξήθηκαν οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου

Οι Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου αυξήθηκαν κατά 1,7%, φθάνοντας τους 9.509 τον Ιούλιο του 2026, έναντι 9.348 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή καταγράφηκε στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία, όπου οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου αυξήθηκαν κατά 25,7%, από 921 σε 1.158 άτομα. Στις Δυνάμεις Ασφαλείας σημειώθηκε αύξηση 0,8%, ενώ στη Δημόσια Υπηρεσία καταγράφηκε μείωση 2,7%.

Οι μόνιμοι υπάλληλοι αυξήθηκαν οριακά κατά 0,3%, από 32.837 σε 32.935 εργαζομένους. Παράλληλα, οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου αυξήθηκαν κατά 1,1%, φθάνοντας τους 4.578.

Το ωρομίσθιο προσωπικό παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,1% και περιοριζόμενο στις 6.725 θέσεις.

Η άνοδος στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Η αύξηση της κρατικής απασχόλησης οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην ενίσχυση του προσωπικού της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, όπου προστέθηκαν 427 εργαζόμενοι μέσα σε έναν χρόνο.

Οι μόνιμοι υπάλληλοι μειώθηκαν ελαφρά, από 12.470 σε 12.444. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου αυξήθηκαν κατά 237 άτομα.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου στην εκπαίδευση, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 7,3%, από 2.965 σε 3.181 άτομα.

Μείωση προσωπικού στη Δημόσια Υπηρεσία

Διαφορετική ήταν η εικόνα στη Δημόσια Υπηρεσία, όπου η συνολική απασχόληση μειώθηκε κατά 230 άτομα ή 1%.

Οι μόνιμοι υπάλληλοι μειώθηκαν κατά 0,7%, οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου κατά 2,7% και το ωρομίσθιο προσωπικό κατά 2,1%.

Η μοναδική κατηγορία που παρουσίασε αύξηση ήταν οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου, οι οποίοι ενισχύθηκαν κατά 6,4%, από 1.312 σε 1.396 άτομα.

Οριακή άνοδος στις Δυνάμεις Ασφαλείας

Στις Δυνάμεις Ασφαλείας η απασχόληση αυξήθηκε κατά 103 άτομα ή 0,7%, φθάνοντας συνολικά τους 13.841 εργαζομένους.

Οι μόνιμοι υπάλληλοι αυξήθηκαν κατά 2,4%, οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου κατά 0,8% και το ωρομίσθιο προσωπικό κατά 15,2%.

Αντίθετα, οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου μειώθηκαν κατά 99,6%, από 250 άτομα τον Ιούλιο του 2025 σε μόλις ένα άτομο τον Ιούλιο του 2026.

Η συγκεκριμένη μεταβολή δεν αποτυπώνει γενικευμένη συρρίκνωση του προσωπικού. Συνδέεται κυρίως με την ολοκλήρωση και τη μη ανανέωση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου από τον Αύγουστο του 2025.