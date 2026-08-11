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Ανοδικά κινήθηκαν την Τρίτη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ ενδέχεται να παραταθεί, λόγω των ασύμβατων απαιτήσεων που προβάλλουν το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Γύρω στις 12:00, ώρα Κύπρου, το πετρέλαιο Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, για παράδοση τον Οκτώβριο, ενισχυόταν κατά 2,55%, στα 89,96 δολάρια το βαρέλι. Νωρίτερα είχε φθάσει προσωρινά στα 90,02 δολάρια, ξεπερνώντας το όριο των 90 δολαρίων.

Ανοδικά κινήθηκε και το αμερικανικό αργό WTI, για παράδοση τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας αύξηση 2,91%, στα 84,52 δολάρια το βαρέλι.

Οι όροι της Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου είχαν ξεκινήσει την εβδομάδα με σημαντικά κέρδη, καθώς οι όροι που θέτει η Τεχεράνη για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εκτιμάται ότι δύσκολα θα γίνουν αποδεκτοί από την Ουάσιγκτον.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν στρατηγικό θαλάσσιο δίαυλο για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων. Η αβεβαιότητα για το πότε θα ανοίξουν εκ νέου διατηρεί τις πιέσεις στην αγορά και ενισχύει τις ανησυχίες για την ενεργειακή τροφοδοσία.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν «απαιτεί αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστη τους πέντε μήνες στρατιωτικής σύγκρουσης», προσθέτοντας ότι το ζήτημα δεν είχε τεθεί προηγουμένως στις διαπραγματεύσεις ή στις συναντήσεις των δύο πλευρών.

«Όμως είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα γιατί, με τον ίδιο τρόπο, ζητώ κι εγώ αποζημιώσεις από το Ιράν, για όλους τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε επιθέσεις και συγκρούσεις, μεταξύ των οποίων για τις οικογένειες όσων σκοτώθηκαν στο USS Cole», πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

ΚΥΠΕ