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Πλήθος Σύρων κατέκλυσε τους δρόμους την Τρίτη (11/8), κυρίως στη Δαμασκό αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας, πανηγυρίζοντας την επιβολή της θανατικής ποινής στους Μπασάρ και Μάχερ αλ Άσαντ, καθώς και στον Ατέφ Νατζίμπ.

Αρκετοί συγκεντρώθηκαν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Δαμασκού για να γιορτάσουν την απόφαση, ενώ οικογένειες θυμάτων εγκλημάτων που αποδίδονται στο πρώην συριακό καθεστώς εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις θανατικές καταδίκες.

🇸🇾 Scenes of celebration erupted inside the Justice Palace in Damascus following death sentences handed down against Bashar al-Assad, Maher al-Assad, and Atef Najib. https://t.co/wqDyH1SxA2 pic.twitter.com/xEuMB2owlY August 11, 2026

Οι συγκεντρωμένοι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς και επιφωνήματα χαράς, ενώ ορισμένοι σήκωσαν στους ώμους τους ένα από τα μέλη του ποινικού δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση.

Το Τέταρτο Ποινικό Δικαστήριο της Δαμασκού καταδίκασε την Τρίτη ερήμην σε θάνατο τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, για ανθρωποκτονία από πρόθεση και βασανιστήρια.

Η απόφαση εκδόθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του δικαστηρίου για την ανακοίνωση της ετυμηγορίας στην υπόθεση που είχε κινηθεί σε βάρος του Ατέφ Νατζίμπ, καθώς και άλλων φυγόδικων κατηγορουμένων, για εγκλήματα σε βάρος του συριακού λαού.

Suriye halkı, eski rejimin Dera Siyasi Güvenlik Şube Başkanı Atef Necib hakkında idam cezası verilmesini kutlamak için sokaklara çıktı. pic.twitter.com/MQ81UoPUrF August 11, 2026

Το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα να κηρύξει ένοχο τον φυγόδικο Μπασάρ αλ Άσαντ για ανθρωποκτονία και υποκίνηση σε ανθρωποκτονία, επιβάλλοντάς του τη θανατική ποινή, ενώ επέβαλε επίσης τη θανατική ποινή στον Ατέφ Νατζίμπ, μετά την ολοκλήρωση της δίκης του. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν οκτώ συνεδριάσεις για την εξέταση της υπόθεσης του Νατζίμπ, ο οποίος κατηγορείται για εγκλήματα σε βάρος του συριακού λαού.

Ο Ατέφ Νατζίμπ είναι ξάδελφος του Μπασάρ αλ Άσαντ και είχε διατελέσει επικεφαλής του κλάδου της Πολιτικής Ασφάλειας στην επαρχία Ντεράα, όπου από την έναρξη της συριακής εξέγερσης το 2011 πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες επιχειρήσεις συλλήψεων.

صور خاصة للعربية من دمشق بعد سماع الحكم على عاطف نجيب بالإعدام pic.twitter.com/KHmx1us72S — العربية (@AlArabiya) August 11, 2026

Η πρώτη συνεδρίαση της δίκης του Ατέφ Νατζίμπ πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που, σύμφωνα με τις συριακές αρχές, έχει στόχο να αποκαλυφθεί η αλήθεια, να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα και να λογοδοτήσουν όσοι εμπλέκονται, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.

protothema.gr