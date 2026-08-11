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Πλήθος Σύρων κατέκλυσε τους δρόμους την Τρίτη (11/8), κυρίως στη Δαμασκό αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας, πανηγυρίζοντας την επιβολή της θανατικής ποινής στους Μπασάρ και Μάχερ αλ Άσαντ, καθώς και στον Ατέφ Νατζίμπ.
Αρκετοί συγκεντρώθηκαν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Δαμασκού για να γιορτάσουν την απόφαση, ενώ οικογένειες θυμάτων εγκλημάτων που αποδίδονται στο πρώην συριακό καθεστώς εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις θανατικές καταδίκες.
Οι συγκεντρωμένοι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς και επιφωνήματα χαράς, ενώ ορισμένοι σήκωσαν στους ώμους τους ένα από τα μέλη του ποινικού δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση.
Το Τέταρτο Ποινικό Δικαστήριο της Δαμασκού καταδίκασε την Τρίτη ερήμην σε θάνατο τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, για ανθρωποκτονία από πρόθεση και βασανιστήρια.
Η απόφαση εκδόθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του δικαστηρίου για την ανακοίνωση της ετυμηγορίας στην υπόθεση που είχε κινηθεί σε βάρος του Ατέφ Νατζίμπ, καθώς και άλλων φυγόδικων κατηγορουμένων, για εγκλήματα σε βάρος του συριακού λαού.
Το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα να κηρύξει ένοχο τον φυγόδικο Μπασάρ αλ Άσαντ για ανθρωποκτονία και υποκίνηση σε ανθρωποκτονία, επιβάλλοντάς του τη θανατική ποινή, ενώ επέβαλε επίσης τη θανατική ποινή στον Ατέφ Νατζίμπ, μετά την ολοκλήρωση της δίκης του. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν οκτώ συνεδριάσεις για την εξέταση της υπόθεσης του Νατζίμπ, ο οποίος κατηγορείται για εγκλήματα σε βάρος του συριακού λαού.
Ο Ατέφ Νατζίμπ είναι ξάδελφος του Μπασάρ αλ Άσαντ και είχε διατελέσει επικεφαλής του κλάδου της Πολιτικής Ασφάλειας στην επαρχία Ντεράα, όπου από την έναρξη της συριακής εξέγερσης το 2011 πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες επιχειρήσεις συλλήψεων.
Η πρώτη συνεδρίαση της δίκης του Ατέφ Νατζίμπ πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που, σύμφωνα με τις συριακές αρχές, έχει στόχο να αποκαλυφθεί η αλήθεια, να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα και να λογοδοτήσουν όσοι εμπλέκονται, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.