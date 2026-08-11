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Τραγωδία με δύο νεκρούς, μια 56χρονη και τον 4χρονο εγγονό της, σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή Τσιγλί της Σμύρνης, όταν φωτιά ξέσπασε στη μονοκατοικία όπου διέμεναν.

Όπως έγινε γνωστό, όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, η 56χρονη Ρεζάν Κορκμάζ κατάφερε αρχικά να βγάλει από το σπίτι τον 2χρονο εγγονό της, Μερτ. Στη συνέχεια επέστρεψε μέσα στις φλόγες προκειμένου να σώσει τον άλλο εγγονό της, τον 4χρονο Γιγίτ.

Η γυναίκα δεν κατάφερε να βγει ξανά από το φλεγόμενο σπίτι. Η σορός της εντοπίστηκε πάνω από το άψυχο σώμα του μικρού παιδιού, το οποίο φαίνεται ότι προσπάθησε να προστατεύσει με το σώμα της.

İzmir'in Çiğli ilçesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında anneanne ve torunu hayatını kaybetti.



Yangın, dün akşam saatlerinde Çiğli ilçesi Şirintepe Mahallesi 8424/3 Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde çıktı.



Evden yükselen dumanı ve alevleri gören vatandaşlar,… pic.twitter.com/RA1Kuo8inR — Yedi23haber (@Yedi23haber) August 11, 2026

Η φωτιά στη μονοκατοικία



Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 5:30 το απόγευμα της Δευτέρας σε ισόγεια μονοκατοικία της περιοχής Τσιγλί, στην επαρχία της Σμύρνης.

Κάτοικοι της γειτονιάς που είδαν καπνούς να βγαίνουν από το σπίτι, ειδοποίησαν τις Αρχές και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, ασθενοφόρα και αστυνομικοί.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και κατασβέστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο εσωτερικό του σπιτιού, οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρούς τη Ρεζάν Κορκμάζ και τον εγγονό της, Γιγίτ Μπουλούτ Αϊντίν.

Μετά την αυτοψία στον χώρο, οι σοροί της γιαγιάς και του εγγονού της μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής της Σμύρνης για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Λίγες ημέρες πριν από τα γενέθλια του 4χρονου



Συγγενείς της οικογένειας που έφτασαν στο σημείο μόλις πληροφορήθηκαν την πυρκαγιά ήταν συντετριμμένοι. Όπως έγινε γνωστό, ο 4χρονος Γιγίτ Μπουλούτ Αϊντίν θα γιόρταζε τα γενέθλιά του στις 23 Αυγούστου.

Η μητέρα του παιδιού, η 32χρονη Καντριγιέ Αϊντίν, είχε μετακομίσει μαζί με τα δύο παιδιά της στο σπίτι των γονιών της, καθώς ο σύζυγός της είχε φύγει στο εξωτερικό για να εργαστεί.

Έσωσε τον 2χρονο και επέστρεψε για τον Γιγίτ



Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μετά την τραγωδία, όταν ξέσπασε η φωτιά η Ρεζάν Κορκμάζ πήρε στην αγκαλιά της τον μικρότερο εγγονό της, τον 2χρονο Μερτ Αϊντίν, και κατάφερε να τον βγάλει από το σπίτι.

Αμέσως μετά, όμως, επέστρεψε στο φλεγόμενο κτίριο για να σώσει τον 4χρονο Γιγίτ, ο οποίος είχε παραμείνει στο εσωτερικό. Η σορός της 56χρονης βρέθηκε πάνω από εκείνη του εγγονού της, με τη γυναίκα να έχει καλύψει το παιδί με το σώμα της.

Ο παππούς γλίτωσε πηδώντας από το παράθυρο



Την ώρα της πυρκαγιάς κατέρρευσε τμήμα της οροφής του σπιτιού. Ο παππούς της οικογένειας, ο 59χρονος Μπαϊράμ Κορκμάζ κατάφερε να διαφύγει πηδώντας από παράθυρο. Υπέστη εγκαύματα στα χέρια και στην πλάτη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μετά την παροχή των απαραίτητων πρώτων βοηθειών και την ολοκλήρωση της θεραπείας του, πήρε εξιτήριο.

Οι νεκροψίες-νεκροτομές της Ρεζάν Κορκμάζ και του 4χρονου Γιγίτ ολοκληρώθηκαν και οι σοροί τους παραδόθηκαν σήμερα στους συγγενείς τους.

Η έρευνα των Αρχών για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.

protothema.gr