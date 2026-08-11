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Το σούρουπο της 8ης Ιουλίου, στο αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας, η εικόνα θυμίζει μια από τις πολλές προεδρικές αναχωρήσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φτάνει με την προεδρική λιμουζίνα και κατευθύνεται προς το χαρακτηριστικό γαλάζιο και λευκό Boeing 747, το οποίο επί χρόνια εκτελεί χρέη Air Force One. Ανεβαίνει τη σκάλα, στρέφεται προς τις κάμερες, χαιρετά και στη συνέχεια περνά στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

Οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τον Λευκό Οίκο επιβιβάζονται λίγο αργότερα στο ίδιο αεροπλάνο. Μαζί τους βρίσκονται στελέχη της αμερικανικής προεδρίας.

Μόνο που ο πρόεδρος δεν είναι πια εκεί. Πίσω από την εικόνα που βλέπουν οι κάμερες βρίσκεται σε εξέλιξη μια εξαιρετικά ασυνήθιστη επιχείρηση εξαπάτησης, σχεδιασμένη για να κρύψει από οποιονδήποτε ενδεχόμενο επιτιθέμενο το πραγματικό αεροσκάφος στο οποίο ταξιδεύει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Και το πιο κινηματογραφικό κομμάτι της επιχείρησης βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Boeing.

Ο Τραμπ βγαίνει από το Air Force One μέσα σε ένα φορτηγό catering.

Την άγνωστη έως σήμερα επιχείρηση αποκαλύπτει η Washington Post, έπειτα από έρευνα των Dan Lamothe, John Hudson, Andrew Ba Tran και Joyce Sohyun Lee, βασισμένη σε υλικό που εξέτασε η εφημερίδα και σε συνομιλίες με Αμερικανό αξιωματούχο και άλλη πηγή με γνώση των προεδρικών μετακινήσεων.

Η ιρανική απειλή που αλλάζει τα πάντα

Η απόφαση δεν λαμβάνεται για λόγους θεαματικού εντυπωσιασμού. Σύμφωνα με την Washington Post, οι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν στη διάθεσή τους πληροφορίες για αξιόπιστη απειλή που συνδέεται με το Ιράν και αφορά τον ίδιο τον Τραμπ ή το αεροσκάφος του.

Η συγκυρία είναι εκρηκτική. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και η Τουρκία, αν και σύμμαχος των ΗΠΑ, μοιράζεται σύνορα με το Ιράν.

Μόλις το προηγούμενο βράδυ, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν επαναλάβει, με εντολή Τραμπ, τα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν μετά τη νέα κατάρρευση των διαπραγματεύσεων Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Οι φόβοι για ιρανικό σχέδιο δολοφονίας Αμερικανών αξιωματούχων δεν είναι καινούργιοι. Στην περίπτωση του Τραμπ όμως έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Τεχεράνη τον θεωρεί προσωπικά υπεύθυνο για αμερικανικές επιχειρήσεις που έχουν οδηγήσει στον θάνατο κορυφαίων Ιρανών στρατιωτικών και πολιτικών στελεχών.

Έτσι ενεργοποιείται αυτό που Αμερικανός αξιωματούχος περιγράφει στην Post ως «deception operation» – επιχείρηση παραπλάνησης.

Το Air Force One γίνεται «δόλωμα»

Το σχέδιο απαιτεί κάτι εξαιρετικά δύσκολο: να πιστέψουν σχεδόν όλοι ότι ο πρόεδρος βρίσκεται σε ένα αεροπλάνο, ενώ στην πραγματικότητα ταξιδεύει με άλλο.

Και για να πετύχει, η σκηνοθεσία πρέπει να είναι πειστική. Ο Τραμπ έχει ήδη ανακοινώσει δημοσίως ότι θα φύγει από την Τουρκία με το παλαιότερο Air Force One και όχι με το νεότερο Boeing 747-8 που είχε παραχωρηθεί στις ΗΠΑ από το Κατάρ.

Πράγματι, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες επιβιβάζεται στο παλιό προεδρικό 747. Αυτό είναι το πρώτο μέρος της εικόνας που πρέπει να δουν όλοι. Το δεύτερο εκτυλίσσεται στην αθέατη πλευρά του αεροσκάφους.

Το φορτηγό catering ανεβαίνει στην πόρτα του Boeing

Σύμφωνα με την έρευνα της Washington Post, στην απέναντι πλευρά του Air Force One βρίσκεται ένα από τα οχήματα που χρησιμοποιούνται στα αεροδρόμια για την τροφοδοσία των αεροσκαφών.

Το υδραυλικό σύστημά του ανεβάζει το κλειστό κοντέινερ του οχήματος μέχρι το ύψος μιας πόρτας του Boeing. Εκεί επιβιβάζονται ο Τραμπ και αρκετοί συνεργάτες του.

Το κοντέινερ κατεβαίνει και το φορτηγό απομακρύνεται από το Air Force One.

Η Post εξέτασε βίντεο από τη διαδικασία αναχώρησης και ανασυνθέτει τη διαδρομή του οχήματος. Για περίπου 40 δευτερόλεπτα το φορτηγό χάνεται από το οπτικό πεδίο της κάμερας καθώς αυτή στρέφεται αλλού και το όχημα περνά πίσω από τους κινητήρες ενός δεύτερου αεροσκάφους.

Αυτό είναι το πραγματικό προεδρικό αεροπλάνο. Ένα C-32A της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, στρατιωτικά τροποποιημένο Boeing 757.

Το κοντέινερ του φορτηγού ανεβαίνει στο ύψος του C-32A και παραμένει εκεί για αρκετά λεπτά. Ο πρόεδρος έχει αλλάξει αεροπλάνο χωρίς να περάσει από τον διάδρομο του αεροδρομίου μπροστά στις κάμερες.

Οι δημοσιογράφοι πετούν με ένα άδειο Air Force One

Την ίδια στιγμή, στην άλλη πλευρά του αεροδρομίου, η επιχείρηση συνεχίζεται σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Οι δημοσιογράφοι επιβιβάζονται στο παλιό Air Force One πιστεύοντας ότι ο Τραμπ βρίσκεται μαζί τους.

Σύμφωνα με την Post, ακόμη και ορισμένοι εργαζόμενοι του Λευκού Οίκου δεν γνωρίζουν ότι ο πρόεδρος έχει αλλάξει αεροσκάφος.

Μάλιστα, το προσωπικό ζητά από τους δημοσιογράφους να κατεβάσουν τα σκίαστρα των παραθύρων.

Το Boeing 747 μετατρέπεται ουσιαστικά σε ένα τεράστιο, ιπτάμενο δόλωμα.

Και το σχέδιο δεν σταματά εκεί.

Ο Χέγκσεθ επιβιβάζεται κανονικά – για να φαίνονται όλα φυσιολογικά

Στο C-32A επιβιβάζεται και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Εκείνος, όμως, χρησιμοποιεί κανονικά την εξωτερική σκάλα του αεροσκάφους. Σύμφωνα με την αμερικανική πηγή της Washington Post, αυτό αποτελεί μέρος της παραπλάνησης: η παρουσία του υπουργού Άμυνας βοηθά να δοθεί η εντύπωση ότι πρόκειται για μια συνηθισμένη κυβερνητική πτήση. Ο Χέγκσεθ και ο Τραμπ πετούν μαζί προς τη Βρετανία.

Μόνο που το αεροπλάνο τους δεν εμφανίζεται ως Air Force One.

Το «RCH18» που κρύβει τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Τεχνικά, «Air Force One» δεν είναι το όνομα ενός συγκεκριμένου αεροσκάφους. Είναι το διακριτικό κλήσης που χρησιμοποιείται όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρίσκεται μέσα σε αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Κανονικά λοιπόν το C-32A, από τη στιγμή που μεταφέρει τον Τραμπ, θα έπρεπε να χρησιμοποιεί αυτό το call sign. Δεν το κάνει. Σύμφωνα με την Washington Post, ταξιδεύει προς τη Βρετανία με το πολύ πιο αδιάφορο διακριτικό: «Reach 18» – RCH18.

Τα «Reach» call signs χρησιμοποιούνται συνήθως για στρατιωτικές πτήσεις μεταφοράς προσωπικού ή εξοπλισμού.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό: τα συστήματα που επιτρέπουν την εύκολη παρακολούθηση του C-32A κατά την πτήση έχουν απενεργοποιηθεί.

Στα δημόσια δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων δεν εμφανίζεται ίχνος της πραγματικής διαδρομής του προέδρου.

Και το «άδειο» αεροσκάφος γίνεται… AF1

Εδώ η επιχείρηση αποκτά ακόμη μία παράδοξη διάσταση.

Το παλαιό Boeing 747 που μεταφέρει τους δημοσιογράφους και το προσωπικό του Λευκού Οίκου εμφανίζεται στα ραντάρ κοντά στην Κωνσταντινούπολη χωρίς αρχικά να αναγράφεται call sign.

Στη συνέχεια όμως, σύμφωνα με τα δεδομένα που εξέτασε η Post, αποκτά εν πτήσει το διακριτικό:

AF1.

Air Force One.

Μόνο που ο πρόεδρος δεν βρίσκεται μέσα. Έτσι, οποιοσδήποτε παρακολουθεί δημόσια διαθέσιμα δεδομένα πτήσεων έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι ο Τραμπ βρίσκεται στο μεγάλο Boeing 747 που κατευθύνεται προς τη Βρετανία.

Στην πραγματικότητα βρίσκεται στο μικρότερο C-32A που ταξιδεύει ως RCH18 και ουσιαστικά έχει εξαφανιστεί από τα δημόσια συστήματα tracking.

Τρία αεροσκάφη, ένας πρόεδρος

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη επειδή στην επιχείρηση εμπλέκονται ουσιαστικά τρία διαφορετικά αεροσκάφη.

Το νεότερο Boeing 747-8, το οποίο είχε παραχωρηθεί από το Κατάρ και πλέον χρησιμοποιείται για προεδρικές μετακινήσεις, αναχωρεί πρώτο από την Τουρκία και φτάνει στη βάση Mildenhall της Βρετανίας στις 18:26 τοπική ώρα με το call sign SAM 33.

Ακολουθεί, ώρες αργότερα, το C-32A που μεταφέρει κρυφά τον Τραμπ.

Και λίγα λεπτά μετά προσγειώνεται το παλαιό Air Force One με τους δημοσιογράφους και το προσωπικό.

Βίντεο από plane spotters που εξέτασε η Washington Post καταγράφουν τη σειρά των αφίξεων.

Το C-32A φτάνει περίπου στις 22:20. Το παλαιό 747 ακολουθεί λίγα λεπτά αργότερα.

Η δεύτερη πράξη της παραπλάνησης στη Βρετανία

Το πώς ακριβώς ο Τραμπ μεταφέρεται μετά την προσγείωση από το C-32A πίσω στο παλαιό Air Force One δεν έχει εξακριβωθεί.

Το αποτέλεσμα όμως φαίνεται μπροστά στις κάμερες. Στις 22:56 περίπου, ο πρόεδρος εμφανίζεται να κατεβαίνει από τη σκάλα του παλαιού Air Force One. Όποιος τον είδε να επιβιβάζεται στην Άγκυρα και να αποβιβάζεται στη Βρετανία έχει κάθε λόγο να συμπεράνει ότι ταξίδεψε με το ίδιο αεροσκάφος.

Ο Λευκός Οίκος ενισχύει αυτή την εντύπωση. Σε ανάρτησή του εκείνο το βράδυ αναφέρει ότι ο Τραμπ προσγειώθηκε στη βρετανική βάση «aboard the former Air Force One», συνοδεύοντας το μήνυμα με φωτογραφία του παλαιού Boeing.

Η πραγματικότητα, σύμφωνα με την αποκάλυψη της Washington Post, είναι διαφορετική.

Ο Τραμπ είχε δώσει ένα στοιχείο – χωρίς να αποκαλύψει το μυστικό

Λίγο αργότερα ο Τραμπ επιβιβάζεται στο νεότερο προεδρικό Boeing για την επιστροφή στην Ουάσιγκτον.

Εκεί συνομιλεί για περίπου 15 λεπτά με τους δημοσιογράφους.

Κάποιος τον ρωτά γιατί τους είχαν ζητήσει στην Τουρκία να κλείσουν τα σκίαστρα των παραθύρων.

Η απάντησή του σήμερα ακούγεται πολύ διαφορετικά. Ήταν, είπε, επειδή βρίσκονταν πιθανότατα σε «επικίνδυνη πτήση» εξαιτίας των ανθρώπων με τους οποίους έχουν να κάνουν.

Και πρόσθεσε ότι η ζωή του απειλείται διαρκώς και πως βρίσκεται στο «νούμερο ένα» της λίστας του Ιράν.

Δεν αποκαλύπτει όμως ότι, όσο οι δημοσιογράφοι νόμιζαν ότι πετούσαν μαζί του, εκείνος βρισκόταν σε άλλο αεροσκάφος.

Γιατί η επιχείρηση θεωρείται τόσο ασυνήθιστη

Οι αμερικανικές κυβερνήσεις έχουν χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν τεχνικές παραπλάνησης για την προστασία προέδρων.

Το 2000, για παράδειγμα, κατά την επίσκεψη του Μπιλ Κλίντον στο Πακιστάν χρησιμοποιήθηκε αεροσκάφος-δόλωμα. Πρώην Αμερικανός αξιωματούχος λέει στην Post ότι και άλλες φορές τις τελευταίες τρεις δεκαετίες το Air Force One έχει χρησιμοποιηθεί ως decoy όταν υπήρχε σοβαρή απειλή ή όταν ο πρόεδρος ταξίδευε σε επικίνδυνη περιοχή.

Αυτό που κάνει την επιχείρηση της 8ης Ιουλίου ιδιαίτερη είναι η έκταση της παραπλάνησης.

Δεν αποκρύφθηκε απλώς η θέση του προέδρου.

Δημιουργήθηκε μια ολόκληρη εναλλακτική εικόνα της μετακίνησής του: δημόσια επιβίβαση στο ένα αεροσκάφος, μυστική έξοδος με όχημα catering, δεύτερο αεροπλάνο με διαφορετικό call sign, απενεργοποιημένο tracking, ένα Air Force One-δόλωμα γεμάτο δημοσιογράφους και, στο τέλος, νέα εμφάνιση του Τραμπ από το αεροσκάφος στο οποίο όλοι πίστευαν ότι βρισκόταν εξαρχής.

Και για ώρες, όχι μόνο το αμερικανικό κοινό αλλά ακόμη και άνθρωποι που ταξίδευαν με την προεδρική αποστολή δεν γνώριζαν πού πραγματικά βρισκόταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Η Washington Post παρουσίασε στον Λευκό Οίκο τα ευρήματα της έρευνάς της και απέστειλε σειρά ερωτήσεων.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, δεν διέψευσε στην απάντησή του την επιχείρηση που περιγράφει η εφημερίδα. Υπερασπίστηκε την ασφάλεια του νεότερου προεδρικού αεροσκάφους και τόνισε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν κάθε διαθέσιμο μέσο για την προστασία του προέδρου.

Το Πεντάγωνο παρέπεμψε τις ερωτήσεις στον Λευκό Οίκο, ενώ η Secret Service δεν απάντησε στο αίτημα της εφημερίδας για σχόλιο.

Ο Ρόναλντ Ρόου Τζούνιορ, πρώην υπηρεσιακός διευθυντής της Secret Service, εξηγεί από την πλευρά του ότι η προστασία του προέδρου υπερισχύει και ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για αυτήν πρέπει να παραμένουν μυστικές.

naftemporiki.gr