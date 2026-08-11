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Μπορεί να μην είναι γνωστό αλλά οι προσωπικοί γιατροί του δημοσίου δεν τα κλείνουν στις 3 το απόγευμα. Σε κάθε πόλη, τουλάχιστον ένα κέντρο υγείας λειτουργεί μέχρι τις 7:30 το βράδυ ενώ στα κέντρα υγείας εκτός πόλεων υπάρχει σε συνεχή βάση γιατρός σε καθήκον αναμονής.

Τα μεγάλα κέντρα υγείας στις πόλεις αλλά και κάποια στις ορεινές περιοχές δεν διαθέτουν μόνο προσωπικούς γιατρούς και νοσηλευτές, σε κάποια βρίσκονται μόνιμα και ειδικοί γιατροί ενώ σε ορισμένα ειδικοί γιατροί συγκεκριμένων ειδικοτήτων, για παράδειγμα παιδίατροι, δερματολόγοι κ.α. πραγματοποιούν επισκέψεις κάποιες μέρες την εβδομάδα. Υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τις οποίες στα Κέντρα υπάρχουν διαθέσιμοι και άλλοι επαγγελματίες υγείας, όπως για παράδειγμα φυσιοθεραπευτές.

Συνολικά εντός και εκτός πόλεων λειτουργούν 36 Κέντρα Υγείας με συνολικά 71 προσωπικούς γιατρούς. Ο αριθμός των δικαιούχων του Γενικού Συστήματος Υγείας που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους των προσωπικών γιατρών του ΟΚΥπΥ ξεπέρασε στο τέλος Ιουλίου τις 75.500.

«Κάποιοι από τους προσωπικούς μας γιατρούς έχουν εγγεγραμμένους στους καταλόγους τους 2.500 δικαιούχους και κάποιοι άλλοι λιγότερους. Στις πιο απομακρυσμένες περιοχές ο αριθμός των δικαιούχων είναι σχετικά μικρός ωστόσο όλοι αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη για παρουσία προσωπικών γιατρών σε όλες τις περιοχές της Κύπρου», ανέφερε στον «Φ» ο διευθυντής πρωτοβάθμιας φροντίδας του ΟΚΥπΥ Κωνσταντίνος Χατζηγιάννης.

«Κατά μέσο όρο δηλαδή, οι προσωπικοί μας γιατροί έχουν περίπου 1.100 δικαιούχους στον κατάλογο τους, όπως και ο μέσος όρος όλων των προσωπικών γιατρών του ΓεΣΥ. Άρα τα φαινόμενα του παρελθόντος έχουν αρχίσει να εκλείπουν», πρόσθεσε.

Άλλος «μύθος», που επικρατεί για τους γιατρούς του δημοσίου, «είναι ότι δεν εργάζονται τα απογεύματα».

Σε όλα τα αστικά κέντρα, «τουλάχιστον ένα κέντρο υγείας λειτουργεί από τις 7:30 το πρωί μέχρι τις 7:30 το βράδυ ενώ σε αρκετά κέντρα υγείας εκτός πόλεων υπάρχει συνεχώς γιατρός σε καθήκον αναμονής ο οποίος εξυπηρετεί τους ασθενείς».

«Επειδή τα κέντρα υγείας του ΟΚΥπΥ λειτουργούν ως δίκτυο, οι γιατροί μας αντικαθιστούν ο ένας τον άλλο και έτσι υπάρχει συνεχώς γιατρός διαθέσιμος στον οποίο μπορούν να αποταθούν οι ασθενείς όταν χρειάζονται βοήθεια», είπε ο κ. Χατζηγιάννης.

Ειδικοί γιατροί, εξετάσεις, αναλύσεις

Οι προσωπικοί γιατροί αλλά και οι νοσηλευτές στα κέντρα υγείας «αντιμετωπίζουν τόσο οξέα περιστατικά, όσο και περιστατικά που χρήζουν βραχείας νοσηλείας».

«Στα κέντρα υγείας γίνεται επίσης, διενέργεια καρδιογραφημάτων, καθώς και διαχείριση έκτακτων ή/και επειγόντων περιστατικών (π.χ. χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών/ορών και ανάλογης θεραπείας, θεραπεία με βρογχοδιασταλτικά και νεφελοποιητές/μάσκες, χορήγηση οξυγόνου, παρακολούθηση με καρδιοσκόπιο κ.ά.)»

Περαιτέρω, «γίνονται εμβολιασμοί (π.χ. για εποχική γρίπη, έρπη ζωστήρα, πνευμονιόκοκκο, τέτανο κ.ά.), χορηγούνται ενέσεις όλων των τύπων και διενεργούνται αιμοληψίες/δειγματοληψίες για εργαστηριακές αναλύσεις και εξετάσεις. Επίσης, πραγματοποιείται λήψη και αξιολόγηση ζωτικών σημείων (αρτηριακή πίεση, θερμοκρασία), αλλαγή τραυμάτων και πληγών, καθώς και έλεγχος σακχάρου αίματος».

Για τις εργαστηριακές εξετάσεις, ο κ. Χατζηγιάννης, επεσήμανε το γεγονός ότι «διενεργούνται στα εργαστήρια των νοσοκομείων του ΟΚΥπΥ, τα οποία διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μηχανήματα, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο εργαστηριακό ανθρώπινο δυναμικό, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και την ποιότητα των αποτελεσμάτων».

Σε ορισμένα Κέντρα, είπε συνεχίζοντας ο διευθυντής πρωτοβάθμιας φροντίδας του ΟΚΥπΥ, «και εκεί όπου υπάρχει συνεχής συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και καταγράφονται οι ανάγκες των κατοίκων της κάθε περιοχής, ο ΟΚΥπΥ έρχεται και εμπλουτίζει τις υπηρεσίες του».

Για παράδειγμα, «σε κάποια κέντρα γίνονται επισκέψεις από παιδιάτρους, δερματολόγους και γιατρούς άλλων ειδικοτήτων κάποιες ημέρες της εβδομάδας ενώ έχουμε και επαγγελματίες υγείας. Για παράδειγμα, όταν διαπιστώθηκε η ανάγκη για παρουσία φυσιοθεραπευτή τοποθετήθηκε φυσιοθεραπευτής σε κάποιο κέντρο. Στόχος μας είναι να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες των κατοίκων των διαφόρων περιοχών, εντός ή και εκτός των αστικών κέντρων».

Επίσης, «λειτουργούν ιατρεία παρακολούθησης του διαβήτη, πρόγραμμα διακοπής του καπνίσματος, η κοινοτική νοσηλευτική και πρόσφατα έχει ενταχθεί και το πρόγραμμα της κοινοτικής μαιευτικής. Σε κάποια κέντρα λειτουργούν βεβαίως και οι μαστογράφοι για τους σκοπούς του εθνικού προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου και διενεργούνται και εξετάσεις μέτρησης της οστικής πυκνότητας. Τέλος έχουμε συνεχή κάλυψη από οδοντίατρους».

Σε ό,τι αφορά τα ιατρεία διαβήτη, ο κ. Χατζηγιάννης σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή λειτουργούν σε έξι κέντρα και προωθείται η επέκταση τους και σε κέντρα που λειτουργούν στις ορεινές περιοχές».

«Μεγάλο πλεονέκτημα μας το γεγονός ότι ο Οργανισμός διαθέτει δικούς τους ειδικούς γιατρούς αλλά και επαγγελματίες υγείας όλων των ειδικοτήτων. Αυτό σημαίνει πως όπου υπάρχουν αποδεδειγμένα ανάγκες μπορούμε να τις καλύψουμε».

Κατασκευαστικά έργα παντού – Ανακαινίζεται και ενισχύεται η Λεμεσός

«Είναι γνωστό ότι σε όλες τις επαρχίες, τόσο στα νοσοκομεία όσο και στα κέντρα υγείας βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για ανακαίνιση υφιστάμενων δομών ή για ανέγερση νέων. Στο πλαίσιο αυτό, και η πρωτοβάθμια φροντίδα ενισχύεται».

Για παράδειγμα, «στη Λεμεσό, στο κέντρο υγείας που λειτουργεί στο παλιό νοσοκομείο, όπως το ξέρουν οι Λεμεσιανοί, γίνεται, παράλληλα με την αδιάλειπτη λειτουργία του κέντρου, μια εκ βάθρων ανακαίνιση. Η πραγματικότητα είναι ότι το κέντρο μετά την ανακαίνιση δεν θα θυμίζει καθόλου τη σημερινή κατάσταση».

Παράλληλα, στη Λεμεσό «έχουμε το κέντρο υγείας στη Λινόπετρα. Δυστυχώς σε αυτό το κέντρο, επειδή κάποιοι γιατροί μας εγκατέλειψαν για να ιδιωτεύσουν, ένα φαινόμενο που καταγράφηκε στις αρχές της εφαρμογής του ΓεΣΥ και ευτυχώς τώρα τείνει να εκλείψει, προς το παρόν δεν υπάρχει προσωπικός γιατρός εντός του κέντρου τις απογευματινές ώρες».

«Το φαινόμενο παλιοί γιατροί του δημοσίου με μεγάλο αριθμό δικαιούχων στον κατάλογο τους να φεύγουν από τον ΟΚΥπΥ και να παίρνουν μαζί τους και τους δικαιούχους τους στοίχισε αρκετά στον Οργανισμό αλλά τώρα έχουμε νέους γιατρούς οι οποίοι «χτίζουν» τους καταλόγους τους και παρατηρούμε ότι τα πάνε και πολύ καλά».

Έξι κέντρα είναι ήδη διαπιστευμένα

«Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, έξι Κέντρα Υγείας έχουν με επιτυχία ολοκληρώσει τη διαδικασία διαπίστευσης και έχουν λάβει τη διάκριση Platinum. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα Κέντρα Υγείας Λακατάμιας, Λατσιών, Αγλαντζιάς, Έγκωμης, Στροβόλου και το Κέντρο Υγείας Παλαιού Νοσοκομείου Λάρνακας».

Στόχος του Οργανισμού, «να λάβουν ανάλογη διαπίστευση όλα τα κέντρα υγείας».

«Η επιτυχής διαπίστευση αποτελεί σημαντικό επίτευγμα και αναδεικνύει τη συνεχή προσπάθεια για παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας, με επίκεντρο την ποιότητα, την ασφάλεια των ασθενών, τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και την εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων και βέλτιστων πρακτικών».

