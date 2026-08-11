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Η Αστυνομία Κύπρου συμμετείχε στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία ελέγχων ταχύτητας της ROADPOL, η οποία πραγματοποιήθηκε και στην Κύπρο μεταξύ 3 και 9 Αυγούστου. Στόχος της εκστρατείας ήταν η πρόληψη των οδικών συγκρούσεων και η αντιμετώπιση της επικίνδυνης και υπερβολικής ταχύτητας.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι για την τήρηση των ορίων ταχύτητας, σε όλο το οδικό δίκτυο.

Πέραν των καταγγελιών για υπερβολική ταχύτητα, κατά την εκστρατεία εντοπίστηκαν και καταγγέλθηκαν άλλες σοβαρές τροχαίες παραβάσεις που επηρεάζουν άμεσα την οδική ασφάλεια, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας και η μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της εκστρατείας εντοπίστηκαν και καταγγέλθηκαν:

1457 οδηγοί για υπερβολική ταχύτητα

79 οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης

166 οδηγοί για μη ελεύθερα χέρια κατά την οδήγηση (χρήση κινητού τηλεφώνου)

165 πρόσωπα για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

79 επιβάτες μοτοσικλέτας για μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Η αντιμετώπιση των σοβαρών τροχαίων παραβάσεων αποτελεί βασική προτεραιότητα της Αστυνομίας.

Οι τροχονομικοί έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο, με στόχο την πρόληψη των οδικών συγκρούσεων, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία όλων των χρηστών του δρόμου.