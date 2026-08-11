Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σοκαριστικές εικόνες κατέγραψε κάμερα οχήματος στη Νέα Υόρκη, τη στιγμή που νταλίκα προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε αερογέφυρα και στη συνέχεια ανατράπηκε, προκαλώντας αναστάτωση σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους αυτοκινητόδρομους της περιοχής.

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (10/8) περίπου στις 12:20, στον αυτοκινητόδρομο I-87.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί φαίνεται η νταλίκα να κινείται στη μεσαία λωρίδα του αυτοκινητόδρομου και να πλησιάζει την αερογέφυρα της South Broadway. Λίγες στιγμές πριν από την πρόσκρουση, ο οδηγός φαίνεται να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και να φρενάρει απότομα, χωρίς όμως να καταφέρνει να σταματήσει εγκαίρως.

Το πάνω μέρος του οχήματος χτυπά με σφοδρότητα στο κάτω τμήμα της γέφυρας. Από τη σύγκρουση εκτοξεύονται συντρίμμια στο οδόστρωμα, ενώ η νταλίκα γέρνει απότομα προς τα δεξιά, ανατρέπεται και αρχίζει να σύρεται στο πλάι για αρκετά μέτρα.

Δείτε το βίντεο:

Την ίδια ώρα, στο βίντεο διακρίνονται αυτοκίνητα να φρενάρουν απότομα και να αλλάζουν λωρίδα προκειμένου να αποφύγουν τόσο την αναποδογυρισμένη νταλίκα όσο και τα συντρίμμια που είχαν σκορπιστεί στον δρόμο.

Κλείσιμο

Σώος ο οδηγός

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, ο 50χρονος οδηγός της νταλίκας δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, ένα άτομο που βρισκόταν μέσα σε ΙΧ, το οποίο ήταν σταματημένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης κοντά στη γέφυρα, χρειάστηκε να απομακρυνθεί από το σημείο και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι το όχημα υπερέβαινε το επιτρεπόμενο ύψος και στον 50χρονο οδηγό επιβλήθηκε πρόστιμο.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη γέφυρα έχει «ιστορικό» ανάλογων περιστατικών, καθώς και το 2023 είχε σημειωθεί παρόμοιο ατύχημα.

protothema.gr