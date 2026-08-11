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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν σε πτήση της American Airlines, όταν Boeing 737 προσέκρουσε σε πουλιά κατά την απογείωσή του από το Μιρτλ Μπιτς της Νότιας Καρολίνας, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν φλόγες από έναν από τους κινητήρες.

To Boeing 737 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση. «Mayday, mayday, mayday. Έχουμε πρόβλημα με έναν κινητήρα», ανέφερε ο πιλότος λίγο μετά την απογείωση, σύμφωνα με ηχογράφηση από το LiveATC.net.

Στην πτήση 1760 της American Airlines επέβαιναν 181 άνθρωποι και προορισμός της ήταν αρχικά το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας. «Είδα ότι μάλλον ρούφηξε πουλιά, τουλάχιστον στον αριστερό κινητήρα», είπε στον ασύρματο ένας άλλος πιλότος που είδε την πρόσκρουση με τα πουλιά.

Ο επιβάτης Patrick Gotwalt κατέγραψε σε βίντεο τις φλόγες που έβγαιναν από τον κινητήρα, ενώ το αεροπλάνο φαίνεται να πετούσε πάνω από τη θάλασσα. Η Lindsey Mackey είπε στο CNN ότι βρισκόταν στην παραλία όταν άκουσε αρκετούς δυνατούς κρότους και είδε πορτοκαλί λάμψεις να προέρχονται από το αριστερό φτερό.

Βίντεο από τη φωτιά στο φτερό του αεροπλάνου

Καθώς το αεροπλάνο έκανε κύκλους προκειμένου να επιστρέψει στο αεροδρόμιο και οι ομάδες έκτακτης ανάγκης συγκεντρώνονταν, εργαζόμενοι εντόπισαν υπολείμματα πουλιών στον διάδρομο προσγείωσης. «Έχουμε πολλά υπολείμματα πουλιών εδώ. Θα μαζέψουμε όσα περισσότερα μεγάλα κομμάτια μπορούμε», ακούγεται να λένε μέσω ασυρμάτου.

Τα υπολείμματα πουλιών που συλλέγονται από προσκρούσεις σε αεροσκάφη, γνωστά ως «snarge», αποστέλλονται στο εργαστήριο του Smithsonian Institution στην Ουάσινγκτον, όπου αναλύονται για να προσδιοριστεί το είδος. Τα στοιχεία μπορούν να βοηθήσουν να εξακριβωθεί ποια ζώα ενεπλάκησαν και στην πρόληψη μελλοντικών περιστατικών.

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το 2025 αναφέρθηκαν περισσότερες από 24.000 προσκρούσεις αεροσκαφών με άγρια ζώα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αεροσκάφος που χτύπησε τα πουλιά τη Δευτέρα επέστρεψε τελικά και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Μιρτλ Μπιτς. Η American Airlines ανέφερε ότι το αεροσκάφος τέθηκε εκτός λειτουργίας προκειμένου να επιθεωρηθεί από την ομάδα συντήρησης. Η FAA επιβεβαίωσε ότι το πλήρωμα ανέφερε πρόσκρουση πουλιού κατά την αναχώρηση και γνωστοποίησε ότι θα διερευνήσει το περιστατικό.

iefimerida.gr