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Ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (ΛΕΣ) του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ στην ανατολική Λιβύη, ταξίαρχος Φάουζι Μανσούρι, σκοτώθηκε τη Δευτέρα στη Βεγγάζη.

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται δύο πηγές από τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας, εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, έξω από την κατοικία του, στην περιοχή Χαουάρι της Βεγγάζης.

Από την έκρηξη ο ταξίαρχος Φάουζι Μανσούρι έχασε τη ζωή του.

🚨 LNA Military Intelligence Chief Assassinated in Benghazi



Major General Fawzi Al-Mansouri (also reported as Fowzi Mansouri), head of military intelligence for eastern Libya’s Libyan National Army (LNA under Khalifa Haftar), was killed Monday evening (Aug 10, 2026) when an… pic.twitter.com/NFmpLc6nhb — Public News X (@PublicNewsX) August 11, 2026

Οι πηγές αυτές, πάντως, δεν είπαν ποιος μπορεί να ευθύνεται για την επίθεση, ούτε έδωσαν λεπτομέρειες για τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Η δολοφονία του αξιωματικού υπογραμμίζει τις προκλήσεις ως προς την ασφάλεια στη Λιβύη, όπου δυο αντίπαλες κυβερνήσεις και αρκετές ένοπλες οργανώσεις διεκδικούν την εξουσία σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο με την κατάσταση να παραμένει τεταμένη παρά την κατάπαυση του πυρός το 2020, που είχε βάλει τέλος σε εχθροπραξίες ευρείας κλίμακας.

protothema.gr