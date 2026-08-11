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Η αλλαγή της διαδικασίας καταβολής των κοινωνικών ασφαλίσεων από τις 3 Αυγούστου προκάλεσε αναστάτωση. Πλέον, η πληρωμή των κοινωνικών ασφαλίσεων για εργοδότες και αυτοτελώς εργοδοτούμενους γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού συστήματος SISnet των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η είσοδος στο διαδικτυακό σύστημα πληρωμών γίνεται μέσω του CY Login, αντί με τα προηγούμενα στοιχεία πρόσβασης που χρησιμοποιούσαν οι επηρεαζόμενοι. Δηλαδή, φυσικά και νομικά πρόσωπα, για να έχουν πρόσβαση στο σύστημα SISnet, θα πρέπει να δημιουργήσουν προφίλ-λογαριασμό στο CY Login.

Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας γίνεται η διαχείριση και η ταυτοποίηση των χρηστών, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα διαδικτυακών υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω ενιαίας πρόσβασης. Η αλλαγή της διαδικασίας εντάσσεται στο πλαίσιο της δημιουργίας ενιαίας πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους.

Ταλαιπωρία για ηλικιωμένους

Τα νέα δεδομένα φαίνεται πως ταλαιπωρούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, με τους ηλικιωμένους που εργοδοτούν οικιακές βοηθούς να αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες.

Σύμφωνα με καταγγελίες που έλαβε ο «Φ», η πλειονότητα των ηλικιωμένων δεν διαθέτει λογαριασμό CY Login και, συνεπώς, δεν μπορεί να καταβάλει, όπως προηγουμένως, τις εισφορές της στις κοινωνικές ασφαλίσεις.

Μάλιστα, όπως μας λέχθηκε, λόγω της μη εξοικείωσής τους με τις ψηφιακές πληρωμές αλλά και με το διαδίκτυο, αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στη δημιουργία λογαριασμού CY Login, καθώς θα πρέπει να γίνει και η ταυτοποίησή τους.

Στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να το πράξουν μόνοι τους και αναθέτουν τη συγκεκριμένη διαδικασία στα παιδιά τους, τότε αυτά θεωρούνται διαχειριστές και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ταυτοποίηση των γονέων τους, οι οποίοι είναι οι εργοδότες των οικιακών βοηθών.

Εκείνο που ανησυχεί περισσότερο τους επηρεαζόμενους είναι το ενδεχόμενο επιβολής τόκων και επιβαρύνσεων λόγω της μη έγκαιρης καταβολής των εισφορών στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως η επιβάρυνση στις κοινωνικές ασφαλίσεις, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να φτάσει το 27%.

Ταλαιπωρία και για επιχειρήσεις

Πέραν των ηλικιωμένων, κάποια ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν και οι εργοδότες, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα. Και στις δύο περιπτώσεις, το άνοιγμα του λογαριασμού γίνεται ηλεκτρονικά. Ωστόσο, για τις εταιρείες, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το CY Login, η διαδικασία θα πρέπει να γίνεται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ).

Όπως υποστηρίζουν επαγγελματικοί φορείς, μέχρι την ενεργοποίηση των λογαριασμών μπορεί να παρέλθουν ακόμη και δύο εβδομάδες από την ημέρα δημιουργίας τους, γεγονός που τους προκαλεί ανησυχία για το ενδεχόμενο εκπρόθεσμης καταβολής των κοινωνικών ασφαλίσεων.

Ανεπαρκής ενημέρωση

Οι επηρεαζόμενοι υποστηρίζουν πως οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν προχώρησαν σε επαρκή εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού, έτσι ώστε να ανοίξουν έγκαιρα λογαριασμό στο CY Login.

Μάλιστα, σημειώνουν πως για την αλλαγή της διαδικασίας έγιναν μόνο τρεις ανακοινώσεις, η μία τον Μάιο και οι άλλες δύο τον Ιούλιο. Οι δύο τελευταίες ανακοινώσεις ήταν ίδιες, η μία στην ελληνική και η άλλη στην αγγλική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνταν, σε περίπτωση που δεν διέθεταν λογαριασμό CY Login, να προχωρήσουν στη δημιουργία λογαριασμού και στην ταυτοποίησή τους. Μάλιστα, διευκρινιζόταν πως είτε ο επηρεαζόμενος είτε κάποιος εκπρόσωπός του θα μπορούσε να εισέλθει στο σύστημα για σκοπούς πληρωμής εισφορών.

Στην ανακοίνωση του περασμένου Μαΐου δίνονταν κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία λογαριασμού στο CY Login, για την κατάργηση της προηγούμενης διαδικασίας σύνδεσης, για τη δυνατότητα ορισμού εκπροσώπου, αλλά και για τη διαχείριση πολλαπλών αριθμών μητρώου εργοδότη. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, μιλώντας στον «Φ», ανέφερε πως παρακολουθείται η κατάσταση και εξετάζονται τρόποι επίλυσης του προβλήματος.