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Μέχρι τις 26 Αυγούστου οι φορείς που ενδιαφέρονται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό ολοκλήρωσης των έργων στο τερματικό Βασιλικού μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στην ΕΤΥΦΑ και να ζητούν διευκρινίσεις επί των όρων στους οποίους στηρίζεται η προσφορά που εκδόθηκε στις 30 Ιουλίου.

Στο αρχικό έγγραφο που δημοσιεύτηκε αναφέρεται πως τελευταία ημερομηνία για εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι η 9η Σεπτεμβρίου. Όμως, επειδή εκφράστηκε από κάποιους η άποψη πως ο χρόνος για την ετοιμασία πρότασης δεν είναι αρκετός μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, υπάρχει η διάθεση από την ΕΤΥΦΑ να δοθεί κάποια παράταση, νοουμένου ότι θα ζητηθεί επίσημα στο στάδιο των ερωτήσεων και διευκρινίσεων.

Όπως γράψαμε, ο διαγωνισμός είναι με κλειστή διαδικασία (Restricted Procedure) και περιλαμβάνει στάδιο προεπιλογής (Prequalification) των ενδιαφερόμενων εργολάβων. Δηλαδή, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει αρχικά να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και μόνο όσοι προεπιλεγούν θα προσκληθούν να καταθέσουν πλήρη οικονομική και τεχνική προσφορά.

Η εκτιμώμενη αξία των έργων που μένει να γίνουν στο Βασιλικό ανέρχεται στα 180 εκατ. ευρώ και η διάρκεια της σύμβασης (των κατασκευών) υπολογίστηκε σε δύο χρόνια.

Η διεκπεραίωση της νέας διαδικασίας για την επιλογή εργολάβου που θα ολοκληρώσει το τερματικό επεξεργασίας φυσικού αερίου δεν είναι ο μοναδικός πονοκέφαλος της ΔΕΦΑ και της ΕΤΥΦΑ.

Εξακολουθεί να προβληματίζει η αδρανοποίηση της πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG, Προμηθέας, που παραμένει ελλιμενισμένος και άπραγος σε λιμάνι της Μαλαισίας, αναμένοντας είτε την αξιοποίησή του από κάποιο άλλο κράτος ή ενεργειακή εταιρεία, είτε το σινιάλο για να πλεύσει στην Κύπρο και στο Βασιλικό, όταν σε 2-3 χρόνια ή περισσότερα θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα.

Για να αξιοποιηθεί ο Προμηθέας ως FSRU θα πρέπει να περάσει από μια διαδικασία πιστοποίησης, δοκιμαζόμενος στην πράξη για επαναεριοποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Νοουμένου ότι για να ολοκληρωθούν όλες οι φάσεις του διαγωνισμού που έχει προκηρυχθεί από την ΕΤΥΦΑ (εκδήλωση ενδιαφέροντος, προεπιλογή, κατάθεση δεσμευτικών προτάσεων, αξιολόγηση, κατακύρωση, κλπ) αλλά κυρίως για να εκτελεστούν τα έργα που απομένουν (και υπολογίστηκε ότι θα χρειαστούν περίπου δύο χρόνια μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού), είναι προφανές πως υπάρχει ο κίνδυνος ο Προμηθέας να παραμείνει αδρανής και αναξιοποίητος για περίπου άλλα τρία χρόνια τουλάχιστο. Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να είναι στελεχωμένος με ομάδα τεχνικών τηςε νορβηγικής εταιρείας Ουίλιαμσεν, για τις αναγκαίες συντηρήσεις, με σημαντικό κόστος, πέραν της δαπάνης για τη φιλοξενία του πλοίου στη Μαλαισία.

Υπό αυτά τα δεδομένα πληροφορούμαστε πως οι αρμόδιοι στη ΔΕΦΑ και την ΕΤΥΦΑ, αλλά και ευρύτερα στην Κυβέρνηση, προβληματίζονται για το μέλλον του Προμηθέα, μέχρι την ολοκλήρωση του τερματικού.

Ήδη, κάποιες εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ενοικίαση του, ώστε αφού πιστοποιηθεί να αξιοποιηθεί για κάποιο διάστημα ως FSRU, μέχρι να καταστεί δυνατή η λειτουργία του στο Βασιλικό.

Πληροφορούμαστε ότι οι προτάσεις για ενοικίαση είναι υπό συζήτηση. Αυτό που προβληματίζει όσους εμπλέκονται στην αξιολόγηση των προτάσεων και στη λήψη απόφασης είναι η επιθυμία των ενδιαφερομένων ενοικιαστών να εξασφαλίσουν το κυπριακό FSRU για μία περίοδο μερικών χρόνων.

Παρόλο που θα ήταν ιδανικό για τα κυπριακά συμφέροντα ο Προμηθέας να αξιοποιείται γι’ αυτό για το οποίο προοριζόταν εξ αρχής -επαναεριοποίηση LNG- και να αποφέρει και κάποια έσοδα στην Κυπριακή Δημοκρατία, αντί να μουλιάζει σε λιμάνι της Μαλαισίας (η αγορά και μετατροπή του σε FSRU στοίχισε στην ΕΤΥΦΑ σχεδόν 220 εκατ. ευρώ), το τελευταίο που θα ήθελαν ΔΕΦΑ, ΕΤΥΦΑ και Υπουργείο Ενέργειας θα ήταν να ενοικιαστεί το πλοίο για περίοδο μεγαλύτερη από αυτήν που απαιτείται για να ολοκληρωθούν τα έργα στο Βασιλικό.

Ανεπίσημες πληροφορίες που δεν επιβεβαιώθηκαν από κυβερνητική πηγή αναφέρουν πως μία από τις εταιρείες που ενδιαφέρεται έντονα για την ενοικίαση του FSRU Προμηθέας, για ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. τον χρόνο, είναι η ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), κρατική εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Υπάρχουν όμως και άλλοι αξιόπιστοι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με κάποιες πηγές.

Όπως γράψαμε στην στήλη την περασμένη εβδομάδα, η ADNOC, σε κοινοπραξία με την BP, διεκδίκησε -και διεκδικεί- από τη Shell το μερίδιό της στο κοίτασμα Αφροδίτη (35%). Για την ώρα, η Shell έχει αποφασίσει να παραχωρήσει το μερίδιο στην ουγγρική MOL, ωστόσο αυτό σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες δεν ικανοποιεί την κυπριακή Κυβέρνηση.