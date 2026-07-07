Ίσως αποτελεί πιο συμφέρουσα λύση για την Κύπρο η παραμονή του πλοίου Προμηθέας στο λιμάνι της Μαλαισίας, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός.

Ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, ο υπουργός ανέφερε πως το μηναίο κόστος του πλοίου για την Κύπρο σήμερα είναι 190 χιλ. δολάρια. Όπως είπε, το πλοίο είναι σε ασφαλές χώρο στη Μαλαισία και αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Δημοκρατίας, προσθέτοντας πως καθημερινά χρειάζεται καύσιμα. Εξήγησε ότι οι σύμβουλοι της ΕΤΥΦΑ εξετάζουν τρόπους να αξιοποιηθεί ο Προμηθέας ως FSRU. Εξετάζεται και η επιλογή της ενοικίασης του για κάποιο χρονικό διάστημα. Όμως, για να το ενοικιάσεις θα χρειαστούν μετατροπές και, μετά, για να το πάρει πίσω η Κύπρος θα χρειαστούν και πάλι μετατροπές. Αυτό, εξήγησε ο υπουργός, ίσως οδήγησει στην απώλεια της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Μάλλον είναι πιο συμφέρον να μείνει το πλοίο στη Μαλαισία και να το φέρουμε όταν το θέλουμε στην Κύπρο» πρόσθεσε.

Αναφορικά με το κόστος του τερματικού στο Βασιλικό, περιλαμβανομένου του Προμηθέα, είπε πως μέχρι στιγμής υπολογίζεται στα €240 εκατ.

Τέλος του χρόνου έτοιμη η μελέτη ΕΤΕπ για GSI

Σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση GSI, είπε πως υπάρχει δέσμευση για τη διεξαγωγή μελέτης για τα νέα οικονομικά δεδομένα του έργου. Εξέφρασε την εκτίμηση πως μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι έτοιμη η μελέτη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Όπως είπε, δεν θα πρέπει να αυξηθεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο από το κόστος της διασύνδεσης.

Σχολιάζοντας δημοσιεύματα, ο κ. Δαμιανός εξήγησε ότι το τμήμα της διασύνδεσης Κύπρου – Ισραήλ δεν χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εξεύρεση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης. Υπέδειξε πως από το συγκεκριμένο τμήμα του έργου αναμένεται να επωφεληθούν περισσότερο οι καταναλωτές στο Ισραήλ, ενώ πρόσθεσε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποτελούν επιπρόσθετο εμπόδιο στην υλοποίησή του.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας, η Κύπρος χρειάζεται το GSI στο πλαίσιο της ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας. Τόνισε πως υπάρχουν τεχνικά ζητήματα σε σχέση με την αποπληρωμή του έργου Κύπρου – Ελλάδας.