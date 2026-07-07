Νεκρή εντοπίστηκε τη Δευτέρα, κοντά στο Κίεβο, η Αναστασία Μπερεζόβσκαγια, την οποία αναζητούσε η Interpol ως βασική ύποπτη για την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού επιχειρηματία, με κυπριακό διαβατήριο, Βαντίμ Γιερμολάεφ στο Μονακό.

Τη συγκεκριμένη είδηση μετέδωσε η «Ukrainska Pravda» (UP), επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, οι οποίες ανέφεραν πως η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε θαμμένο κοντά στο Κίεβο γύρω στις 11 το βράδυ, ενώ βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η γυναίκα πυροβολήθηκε μέχρι θανάτου.

Επιπλέον, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η γυναίκα βρισκόταν εκτός Ουκρανίας από τις 22 Μαρτίου 2025 έως την 1η Ιουλίου 2026.

Μια άλλη αστυνομική πηγή τόνισε στην UP ότι για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί δύο ύποπτοι. Ο ένας εξ αυτών είναι εν ενεργεία αξιωματικός της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών (GUR) του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας και ο άλλος πρώην υπάλληλος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Στις 29 Ιουνίου, γύρω στις 9 το βράδυ τρία άτομα τραυματίστηκαν από έκρηξη στο Μονακό, ο επιχειρηματίας Γιερμολάεφ, η σύντροφός του και ο 13χρονος γιος του, με τους δύο πρώτους να εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Μετά την έκρηξη, ξεκίνησε μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση για τον εντοπισμό του ατόμου που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, καθώς είχε καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας. Σχεδόν από την πρώτη στιγμή, θεωρήθηκε πως πρόκειται για άτομο που πρόλαβε να διαφύγει στη Γαλλία.

Στις 3 Ιουλίου, η Interpol εξέδωσε διεθνές ένταλμα αναζήτησης για την 39χρονη υπήκοο Ουκρανίας, Αναστασία Μπερεζόβσκαγια. Σύμφωνα με τις αρχές επιβολής του νόμου του Μονακό, ήταν η βασική ύποπτη για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού, καθώς οι ερευνητές ταυτοποίησαν τη γυναίκα χάρη σε καταγραφές από κάμερες κλειστού κυκλώματος και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων.

The main suspect in the assassination attempt on Ukrainian oligarch Vadim Yermolaev in Monaco is Ukrainian Anastasia Berezovskaya, Interpol reports.



According to investigators, she disguised herself as a man, left a bag with explosives near Yermolaev's house, and remotely… https://t.co/jaVONVZ2tD pic.twitter.com/vobErRIKYz July 3, 2026

Ο Βαντίμ Γιερμολάεφ είναι επιχειρηματίας από το Ντνίπρο, ιδρυτής του εμπορικού και βιομηχανικού ομίλου «Alef» και ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ακινήτων της πόλης. Στο παρελθόν βρισκόταν σταθερά στη λίστα με τους 100 πλουσιότερους ανθρώπους της Ουκρανίας σύμφωνα με το Forbes. Το 2019 αποποιήθηκε την ουκρανική υπηκοότητα χάριν της απόκτησης κυπριακού διαβατηρίου.

Ο Γιερμολάεφ ήταν ένα από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονταν στο «Τάγμα του Μονακό», το οποίο αφορούσε Ουκρανούς επιχειρηματίες, πολιτικούς και ολιγάρχες που εγκαταστάθηκαν στην Κυανή Ακτή κατά τη διάρκεια του πολέμου πλήρους κλίμακας.

protothema.gr