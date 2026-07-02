Η απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού επιχειρηματία Βαντίμ Γερμολάεφ στο Μονακό εξετάζεται ως στοχευμένη και προσεκτικά σχεδιασμένη επίθεση, σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Ο 58χρονος μεγιστάνας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, αφού ένα σακίδιο γεμάτο παξιμάδια και βίδες εξερράγη στην είσοδο της πολυτελούς πολυκατοικίας του στο πριγκιπάτο, γύρω στις 9 το βράδυ της Δευτέρας.

Ο ύποπτος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να εγκαταλείπει πεζός το σημείο και παραμένει ασύλληπτος. Οι Αρχές του Μονακό, με τη συνδρομή της γαλλικής αστυνομίας, έχουν εξαπολύσει εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

«Ήθελαν πάση θυσία να σκοτώσουν τον στόχο»

Σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών πληροφοριών, τις οποίες επικαλείται η Daily Mail, η επίθεση δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μακράς προετοιμασίας.

Ο πρώην αξιωματικός στρατιωτικών πληροφοριών του βρετανικού στρατού, συνταγματάρχης Φίλιπ Ίνγκραμ, εκτίμησε ότι ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός δείχνει πως ο δράστης είχε προηγουμένως μελετήσει λεπτομερώς τις κινήσεις του Γερμολάεφ.

«Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια πολύ καλά οργανωμένη απόπειρα δολοφονίας. Όποιος σχεδίασε την επίθεση δεν ενδιαφερόταν για παράπλευρες απώλειες. Ήθελε απλώς να βεβαιωθεί ότι θα σκοτώσει τον στόχο του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα σενάρια πίσω από την επίθεση

Η επίθεση έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα στις υπηρεσίες ασφαλείας της Γαλλίας και του Μονακό.

Ορισμένα γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ερευνητές εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο εμπλοκής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), χωρίς όμως να υπάρχουν αποδείξεις που να στηρίζουν αυτό το σενάριο.

Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για μια «προειδοποιητική επίθεση», με στόχο περισσότερο τον εκφοβισμό του επιχειρηματία παρά τη δολοφονία του.

Παράλληλα, κυκλοφορούν αναφορές ότι ο Γερμολάεφ σχεδίαζε να πραγματοποιήσει ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην οποία θα αναφερόταν σε υποθέσεις διαφθοράς στην Ουκρανία, χωρίς όμως να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και οι Αρχές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο, ενώ ο βασικός ύποπτος παραμένει ασύλληπτος.

Vadim Ermolaev, l'oligarca ucraino sanzionato da Zelensky, ferito gravemente a Monaco. Con lui la compagna e il figlio di 13 anni.

Attentato? #cronaca pic.twitter.com/jMFdTXfLZH — Sofiya (@sofiyasofi01) June 30, 2026

Η γυναίκα που βρισκόταν μαζί του δεν ήταν η σύζυγός του

Αρχικά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δίπλα στον επιχειρηματία βρισκόταν η σύζυγός του. Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες αποκάλυψαν ότι μαζί του ήταν η επί χρόνια σύντροφός του, η 46χρονη επιχειρηματίας Άννα Νασόμπινα, ουκρανικής καταγωγής, η οποία ζει κυρίως στο Λονδίνο.

Τοπικές πηγές ανέφεραν ότι η πολυκατοικία, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, περιλαμβάνει έξι διαμερίσματα τα οποία, παραδόξως, ήταν όλα άδεια τη στιγμή της επίθεσης. Πιστεύεται ότι το διαμέρισμα ήταν η μόνιμη κατοικία της Νασόμπινα, η οποία τραυματίστηκε βαρύτατα από την έκρηξη, χάνοντας και τα δύο της πόδια, ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Μαζί τους βρισκόταν και ο 13χρονος γιος τους, ο οποίος τραυματίστηκε επίσης και νοσηλεύεται στο ίδιο νοσοκομείο.

Αντίθετα, η νόμιμη σύζυγος του Γερμολάεφ, Άννα, με την οποία έχει τέσσερα παιδιά, δεν βρισκόταν στο Μονακό τη στιγμή της επίθεσης. Η οικογένεια διαμένει σε υπερπολυτελή βίλα υψίστης ασφαλείας στο Σεν-Ζαν-Καπ-Φερά, στη γαλλική Ριβιέρα.

Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά του και το οργανωμένο έγκλημα

Οι εισαγγελικές Αρχές του Μονακό αντιμετωπίζουν προς το παρόν την υπόθεση ως απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι ως τρομοκρατική ενέργεια. Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα πιθανά κίνητρα.

Σύμφωνα με ουκρανικά δημοσιεύματα, ο Γερμολάεφ φέρεται να έχει βρεθεί στο επίκεντρο μεγάλης πανευρωπαϊκής έρευνας που αφορά δίκτυο τηλεφωνικών κέντρων (call centres), τα οποία φέρονται να εξαπατούσαν θύματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Αστυνομικές πηγές στην Ουκρανία υποστηρίζουν ότι τόσο ο επιχειρηματίας όσο και η Νασόμπινα κατάγονται από το Ντνίπρο, όπου λειτουργούσε μεγάλο μέρος του συγκεκριμένου δικτύου.

Άλλα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι η επίθεση ίσως συνδέεται με οικονομικές διαφορές και ανεξόφλητα χρέη προς κυκλώματα του οργανωμένου εγκλήματος, μετά από αποτυχημένη συμφωνία για τον έλεγχο συγκεκριμένων περιοχών δράσης.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, καμία από τις παραπάνω πληροφορίες δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τις ανακριτικές Αρχές.

Οι κατηγορίες που αρνείται

Ο Γερμολάεφ απέκτησε την περιουσία του μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και έγινε ιδιαίτερα γνωστός από τις δραστηριότητές του στον κλάδο του κρασιού και των ακινήτων.

Το περιοδικό Forbes τον είχε κατατάξει το 2021 στην 45η θέση των πλουσιότερων Ουκρανών, με περιουσία που υπολογιζόταν στα 225 εκατομμύρια δολάρια.

Τα τελευταία χρόνια βρέθηκε αρκετές φορές στο στόχαστρο των ουκρανικών Αρχών. Το 2019 εγκατέλειψε την ουκρανική υπηκοότητα και απέκτησε κυπριακό διαβατήριο, ενώ από το 2021 ζει μόνιμα στο Μονακό.

Το 2023 το Κίεβο του επέβαλε προσωπικές κυρώσεις, κατηγορώντας τον ότι συνέχιζε να εμπορεύεται κρασί από τη ρωσοκρατούμενη Κριμαία και ότι κατέβαλε σημαντικά φορολογικά έσοδα στο ρωσικό Δημόσιο. Ως αποτέλεσμα, δεσμεύθηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία στην Ουκρανία και του απαγορεύθηκε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά ότι διατηρεί περιουσιακά στοιχεία στην Κριμαία ή ότι συνεργάστηκε ποτέ με τη Ρωσία.

Επιπλέον, μέσω του νομικού του εκπροσώπου στο Μονακό, διέψευσε και τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με τα δίκτυα τηλεφωνικών απατών, υποστηρίζοντας ότι «μέχρι σήμερα δεν έχει κινηθεί καμία ποινική διαδικασία εναντίον του σε οποιαδήποτε χώρα».

protothema.gr