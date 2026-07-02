Με τα χαμηλότερα αποθέματα φυσικού αερίου της τελευταίας 15ετίας αναμένεται να εισέλθει η Ευρώπη στον χειμώνα, εξέλιξη που εντείνει τις ανησυχίες για νέες ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια κατά την περίοδο θέρμανσης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Wood Mackenzie, η πληρότητα των ευρωπαϊκών αποθηκών αναμένεται να φθάσει μόλις στο 76% στα τέλη Οκτωβρίου, επίπεδο που θα είναι το χαμηλότερο από το 2011.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι αποθήκες φυσικού αερίου αποτελούν βασικό μηχανισμό για την κάλυψη της αυξημένης χειμερινής ζήτησης και τον περιορισμό της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πιθανές διαταραχές εφοδιασμού.

Στοιχεία της Gas Infrastructure Europe δείχνουν ότι, ύστερα από χρόνια κατά τα οποία οι αποθήκες έκλειναν την περίοδο αναπλήρωσης με πληρότητα κοντά ή και πάνω από το 90%, το 2026 αναμένεται να καταγραφεί αισθητή υποχώρηση.

Η δυσμενής εικόνα ξεκίνησε από την άνοιξη. Μετά από έναν ιδιαίτερα ψυχρό χειμώνα, οι ευρωπαϊκές αποθήκες είχαν αποθέματα μόλις 28% στην αρχή της περιόδου αναπλήρωσης.

Σήμερα, η μέση πληρότητα των αποθηκών κινείται περίπου στο 48%, γεγονός που δυσχεραίνει την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Η κρίση στο Ορμούζ επηρέασε τις ροές LNG

Καθοριστικό ρόλο στην επιβράδυνση της αναπλήρωσης φαίνεται να διαδραμάτισε η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκάλεσε διαταραχές στις ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών LNG.

Παράλληλα, η μειωμένη παραγωγή στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα περιόρισε περαιτέρω τη διαθεσιμότητα φορτίων για την ευρωπαϊκή αγορά.

Την ίδια ώρα, η αποκλιμάκωση των ευρωπαϊκών τιμών φυσικού αερίου λειτούργησε αποτρεπτικά για την προσέλκυση επιπλέον φορτίων LNG, καθώς οι προμηθευτές στράφηκαν σε αγορές με υψηλότερες αποδόσεις.

Αυξάνεται η ευαισθησία της αγοράς

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η χαμηλή αφετηρία των αποθεμάτων αυξάνει την ευαισθησία της ευρωπαϊκής αγοράς απέναντι σε νέα προβλήματα εφοδιασμού ή σε παρατεταμένο ψύχος.

Σύμφωνα με την Argus Media, όσο διατηρείται η περιορισμένη διαθεσιμότητα LNG, τόσο χαμηλότερα θα εισέλθει η Ευρώπη στη χειμερινή περίοδο, με αυξημένο κίνδυνο έντονων διακυμάνσεων στις τιμές.

Προς το παρόν, το ολλανδικό συμβόλαιο αναφοράς TTF κινείται γύρω στα 40 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σε επίπεδο ελαφρώς υψηλότερο από εκείνο πριν από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η εικόνα των αποθηκών υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου παραμένει ευάλωτη. Ένας ψυχρότερος από τον αναμενόμενο χειμώνας ή νέες διαταραχές στις διεθνείς ροές LNG θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέο κύμα ανατιμήσεων στην ενέργεια.