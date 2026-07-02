Τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο του Νίκου Σιακόλα, εξέφρασε με ανάρτησή της η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, κάνοντας λόγο για έναν πρωτοπόρο επιχειρηματία που συνέβαλε καθοριστικά στην οικονομία και την ανάπτυξη της Κύπρου.

Αυτούσια η ανάρτηση της κ. Δημητρίου:

Ο επιχειρηματικός κόσμος έχασε σήμερα ένα σπουδαίο πρωτοπόρο με όραμα που πίστεψε στις δυνατότητες της Κύπρου. Ο Νίκος Σιακόλας υπήρξε ένα τεράστιο κεφάλαιο για την οικονομία και την ανάπτυξη στον τόπο μας. Με τόλμη και διορατικότητα, εργατικότητα και έντονη δράση άλλαξε τον επιχειρηματικό χάρτη της Κύπρου δίνοντας προοπτική και δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Εύχομαστε δυναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές της απώλειας.