Την προώθηση των διαδικασιών εξέτασης κατά προτεραιότητα κρίσιμων νομοσχεδίων και κανονισμών, εντάσσουν στην ατζέντα των πρώτων τους συνεδριάσεων οι κοινοβουλευτικές Επιτροπές, ενόψει και της διακοπής της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως άμεση ανταπόκριση στην κατεπείγουσα επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης προς την Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, ζητώντας την κατά προτεραιότητα εξέταση δεκάδων εκκρεμοτήτων με σοβαρό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο, ενώ άλλα συνδέονται άμεσα με τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η επιστολή στάληκε στη Βουλή στις 22 Ιουνίου 2026, σε συνέχεια της συνάντησης των δύο στο Προεδρικό Μέγαρο στις 8 Ιουνίου. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αφού υπογραμμίζει την ανάγκη για αγαστή συνεργασία και συνεννόηση μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, για την προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που απασχολούν την κοινωνία και τον τόπο, παράλληλα, θέτει στενά χρονοδιαγράμματα, καθώς πολλά από τα νομοθετήματα συνδέονται άμεσα με ορόσημα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, η οποία καλείται να εγκρίνει άμεσα τους «περί Αποβλήτων Κανονισμούς του 2026» (Φόρος Υγειονομικής Ταφής). Οι κανονισμοί αυτοί, που εκκρεμούν από τον Μάρτιο, αποτελούν κλειδί για την πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση με τελική προθεσμία υλοποίησης την 31η Αυγούστου 2026. Οι σχετικοί κανονισμοί συζητούνται σήμερα στην Βουλή.

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Ο Πρόεδρος ενημερώνει και για τον «περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Επιχειρήσεων Νόμος του 2026», ο οποίος εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 17 Ιουνίου και τέθηκε τη Δευτέρα στο μικροσκόπιο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών. Στόχος του νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση της χρηματοδότησης μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων (startups). Η ψήφισή του θεωρείται επείγουσα, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού πρέπει να έχει διοριστεί επίσης μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026.

Για τον Πρόεδρο, ιδιαίτερης και κατεπείγουσας σημασίας χαρακτηρίζεται η δέσμη νομοσχεδίων για τη σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, η οποία βρίσκεται στα συρτάρια της Βουλής από τις 19 Μαρτίου 2026.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθυμίζει μια μακρά λίστα σημαντικών νομοθετημάτων που παρουσιάζουν καθυστερήσεις, ορισμένα εκ των οποίων εκκρεμούν από το 2023 ή το 2025.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν:

• Η δέσμη για τον εκσυγχρονισμό της Νομικής Υπηρεσίας (εκκρεμεί από τον Ιούλιο του 2025), ο έλεγχος των αποφάσεων του Γενικού Εισαγγελέα, καθώς και τα νομοσχέδια για τη διεύρυνση των λόγων άρσης του απορρήτου για σκοπούς εθνικής ασφάλειας.

• Τα νομοθετήματα για την ίδρυση Πανεπιστημιακών Κλινικών, τη λειτουργία Βιοϊατρικών Εργαστηρίων, καθώς και οι τροποποιήσεις για τον ΟΚΥπΥ και τη λειτουργία Ιατροσυμβουλίων.

• Ο περί Υιοθεσίας Νόμος και ο νόμος για τη μεταχείριση παιδιών υπό γονική μέριμνα (αμφότερα από τον Φεβρουάριο του 2025).

• Ο περί Διαχείρισης Κοινόκτητων Οικοδομών Νόμος (εκκρεμεί από τον Σεπτέμβριο του 2023) και ο τροποποιητικός νόμος για την Προστασία του Καταναλωτή.

• Ο περί Αμπελοοινικών Προϊόντων, Αλκοολούχων Ποτών και Αρωματισμένων Αμπελοοινικών Προϊόντος νόμος (εκκρεμεί από τον Απρίλιο του 2023) και ο περί της Προστασίας των Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων νόμος (εκκρεμεί από Σεπτέμβριο 2025).

Στην επιστολή γίνεται αναφορά και για το εναρμονιστικό νομοσχέδιο για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες. Το νομοσχέδιο, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό στις 17 Ιουνίου, στοχεύει στον αυστηρότερο εντοπισμό και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές ενέργειες. Η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να ενσωματώσει τη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία στο εθνικό δίκαιο το αργότερο μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 2026.