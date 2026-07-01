Την πρόθεσή της να ετοιμαστεί νομοσχέδιο που να δίνει εξουσίες στην Αρχή κατά της Διαφθοράς για να διορίζει ποινικούς ανακριτές γνωστοποίησε σήμερα η Κυβέρνηση μέσω του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας ζήτησε στη διεξαγωγή διαλόγου ώστε να ετοιμαστεί νομοσχέδιο για το θέμα χωρίς κενά και προβλήματα.

Αυτά προέκυψαν σήμερα κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής, των τριών προτάσεων νόμου του ΔΗΣΥ και του ΑΛΜΑ με τις οποίες δίνεται η εξουσία στην Αρχή να διορίζει ποινικούς ανακριτές. Η πρόθεση της κυβέρνησης να φέρει η ίδια νομοσχέδιο φαίνεται να αναστέλλει τις προσπάθειες βουλευτών για να ρυθμιστεί το ζήτημα με προτάσεις νόμου, ενώ θολό παραμένει το τοπίο ως προς το κατά πόσον θα γίνει εγχείρημα και για περαιτέρω εξουσίες στην Αρχή να προχωρεί και σε διώξεις.

Αίσθηση ωστόσο προκάλεσε η τοποθέτηση του Επιτρόπου Διαφάνειας Χάρη Πογιατζιή ότι οι πολίτες φοβούνται να καταγγείλουν επώνυμα αφού το 35% των καταγγελιών που έχουν είναι επώνυμες. Ο ίδιος ανέφερε ότι από την αρχή λειτουργία της Αρχής μέχρι σήμερα έχει λάβει 849 καταγγελίες, 580 συμπληρώθηκαν, από τις οποίες μόνο για τις 17 διατάχθηκε ποινική έρευνα και δίωξη. Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της παραχώρησης στην Αρχή του δικαιώματος να διορίζει ποινικούς ανακριτές όταν διαπιστώνει το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων όπως προβλέπει η πρόταση νόμου του Άλματος, και ταυτόχρονα διαφώνησε με την πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ οι ποινικοί ανακριτές να διορίζονται από κατάλογο που θα καθορίζει ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος και θα εγκρίνει ο Γενικός Εισαγγελέας.

Στην τοποθέτησή του ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης αν και δεν διαφώνησε με το σκεπτικό των προτάσεων νόμου, ανέφερε ότι η θέση της Νομικής Υπηρεσίας είναι ότι θα πρέπει να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος σε στενά χρονοδιαγράμματα στο πλαίσιο μιας θετικής προσέγγισης. Στόχος, είπε, είναι η διασφάλιση της μαρτυρίας, να προωθηθεί ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο για να καλύψει όλα τα θέματα. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας κάποιες βασικές αρχές πριν επιχειρηθεί μια τέτοια αλλαγή.

Μια έρευνα, συνέχισε, πρέπει να καλύπτει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Οι αρμοδιότητες της Αρχής είναι καταγεγραμμένες και χρειάζεται προσοχή για να μην αλλοιωθούν οι σκοποί. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη σε περιπτώσεις που διενεργούνται ποινικές έρευνες να ολοκληρώνονται άμεσα και να έχουμε αποτέλεσμα. Όπως είναι σήμερα οι προτάσεις νόμου, δεν λύνεται το ζήτημα. Η Αρχή έχει και άλλους σκοπούς και ρόλο. Η όποια ποινική ανάκριση γίνει από την Αρχή, θα πρέπει να διασφαλίζει την αμεροληψία και να αποφεύγονται ισχυρισμοί για μολυσμένη μαρτυρία.

Ο κ. Αγγελίδης συνεχίζοντας ανέφερε ότι τώρα η Αρχή κάνει προκαταρκτική έρευνα για να δει αν υπάρχει υπόβαθρο για έρευνα. Αν γίνει έρευνα και διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ποινικά αδικήματα, τότε θα ζητά τον διορισμό ποινικών ανακριτών. Ο ίδιος εισηγήθηκε τροποποίηση του άρθρου 9 το νόμου και όχι του 14, ώστε η έρευνα να ολοκληρώνεται πιο σύντομα και να διατηρηθεί το καθεστώς της αντικειμενικότητας και νομιμότητας. Ο κ. Αγγελίδης επισήμανε περαιτέρω πως για τον ρόλο του Γενικού Εισαγγελέα, μέλημα θα πρέπει να είναι να δεξάγονται ποινικές διαδικασίες ώστε να υπάρχει διασφάλιση της δίκαιης δίκης και της μαρτυρίας. «Δεν θα πρέπει να αγνοηθεί αυτό το πράγμα, ούτε ο συνταγματικός ρόλος του ΓΕ για δίωξη πρέπει να αγνοηθεί. Να συζητήσουμε, ποτέ δεν υπάρχουν αδιέξοδα, είναι σφάλμα να προχωρούμε με μεμονωμένες τροποποιήσεις χωρίς να δούμε τις λεπτομέρειες».

Επί του ζητήματος ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης Γιώργος Παντελή, ανέφερε ότι συμφωνεί με τις προτάσεις νόμου, ωστόσο τόνισε ότι δημιουργούνται ερωτήματα και ο σκοπός δεν επιτυγχάνεται με αυτές. Ζήτησε χρόνο για να ετοιμαστεί ολοκληρωμένο νομοσχέδιο με τη συνεργασία όλων ώστε να τεθεί ενώπιον της Βουλής. Η τοποθέτηση αυτή χαιρετίστηκε από τους βουλευτές και άλλαξε τα δεδομένα της συζήτησης, αφού όλοι συμφωνούν με την ουσία για να δοθεί η εξουσία στην Αρχή για διορισμό ποινικών ανακριτών αλλά με ορθό τρόπο.

Στο μεταξύ, ένταση προς στιγμή δημιουργήθηκε όταν ο βουλευτής του Άλματος Μιχάλης Παρασκευάς ήγειρε θέμα παρουσίας στην Επιτροπή του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα αφού αυτοεξαιρέθηκε από τη μελέτη του πορίσματος για το «Κράτος Μαφία».

Απαντώντας ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι «δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο, δεν θα απαντήσω παρά μόνο να θέσω ένα σοβαρό προβληματισμό. Η εξαίρεση που έχει γίνει ουδόλως έχει σχέση με την οποιαδήποτε παραίτηση από τις αρμοδιότητές μου ως ΒΓΕ. Ουαί και αλίμονο να τροποποιούνται νόμοι αναλόγως προσώπων. Προειδοποιώ εδώ καθαρά διαδικαστικά για σκοπούς διασφάλισης της διαδικασίας επί της συγκεκριμένης υπόθεσης. Αν πράγματι ήταν αντικειμενική η ένσταση της παρουσίας μου εδώ θα υπήρχε η ίδια ένσταση και για τον κ. Ορέστη Νικήτα που ήταν ερευνητής καθώς και για τα μέλη της Αρχής».

Το θέμα έκλεισε άμεσα η πρόεδρος της Επιτροπής Φωτεινή Τσιρίδου η οποία ανέφερε ότι το ζήτημα με τη διεύρυνση των εξουσιών της Αρχής θα επανέλθει τον Οκτώβριο.