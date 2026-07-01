Ο Ανδρέας Γιασεμίδης ανέλαβε από την 1η Ιουλίου 2026 καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της PwC Κύπρου, διαδεχόμενος τον Φίλιππο Σώσειλο, ο οποίος αποχώρησε από τον οργανισμό μετά την ολοκλήρωση της θητείας του.

Ο κ. Γιασεμίδης εξελέγη από τους Συνεταίρους της PwC Κύπρου τον Δεκέμβριο του 2025 για τετραετή θητεία. Διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη στρατηγική πορεία του οργανισμού.

Έγινε συνέταιρος το 2016 και, μεταξύ άλλων, διετέλεσε Clients & Markets Leader και Υπεύθυνος Συνεταίρος για τα Fund Services. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PwC Κύπρου.

Ο Φίλιππος Σώσειλος ολοκλήρωσε τη θητεία του ως CEO στις 30 Ιουνίου 2026 και αποφάσισε να αποχωρήσει από τον οργανισμό με ισχύ από την 1η Ιουλίου, έξι μήνες πριν από την καταστατική του αφυπηρέτηση στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Στην πρώτη επίσημη δήλωσή του ως CEO, ο κ. Γιασεμίδης ευχαρίστησε τους Συνεταίρους για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους, θέτοντας ως προτεραιότητες τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να αναλαμβάνω τον ρόλο του CEO της PwC Κύπρου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Φίλιππο Σώσειλο για τη σημαντική συμβολή του στον οργανισμό, τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας του ως CEO, όσο και σε όλη την επαγγελματική του πορεία στην PwC», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η δύναμη της PwC Κύπρου βασίζεται στους ανθρώπους της, στις αξίες της και στην εμπιστοσύνη που οικοδομεί με τους πελάτες της.

«Χτίζοντας πάνω στα ισχυρά θεμέλια που έχουν τεθεί διαχρονικά, είμαι αποφασισμένος να ενισχύσω περαιτέρω την ηγετική μας θέση στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το επόμενο κεφάλαιο του οργανισμού θα έχει επίκεντρο την ποιότητα, τη διαφάνεια και την καινοτομία.

Ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της PwC Κύπρου, Στέλιος Βιολάρης, εξέφρασε εμπιστοσύνη στις ηγετικές ικανότητες του νέου CEO και δήλωσε ότι το Συμβούλιο και οι Συνεταίροι θα στηρίξουν τη νέα διοίκηση στην επόμενη φάση ανάπτυξης του οργανισμού.

Η PwC Κύπρου απασχολεί περισσότερους από 1.100 επαγγελματίες και έχει πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο της PwC, το οποίο δραστηριοποιείται σε 136 χώρες.