Στο 36,88% ανήλθε τον Μάιο του 2026 το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη στην Κύπρο από ανανεώσιμες πηγές, καταγράφοντας σταθερή άνοδο από την αρχή του έτους.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, το ποσοστό ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στην Κύπρο διαμορφώθηκε περίπου στο 23,5% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έφθασε το 45,5%.

Τα μηνιαία στοιχεία για την Κύπρο καταδεικνύουν αυξητική πορεία. Το ποσοστό ήταν 19,71% τον Ιανουάριο, αυξήθηκε σε 24,68% τον Φεβρουάριο και σε 26,05% τον Μάρτιο. Τον Απρίλιο ανήλθε στο 29,23%, πριν φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο των πρώτων πέντε μηνών, στο 36,88% τον Μάιο.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 45,5% της ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 προήλθε από ανανεώσιμες πηγές, έναντι 42,7% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η αιολική ενέργεια αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πηγή ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 44,9% του συνόλου. Ακολούθησαν η υδροηλεκτρική ενέργεια με 28% και η ηλιακή ενέργεια με 17,3%.

Τα υψηλότερα ποσοστά ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στην ΕΕ καταγράφηκαν στη Δανία, όπου έφθασαν το 90%, στην Πορτογαλία με 82,9% και στη Λιθουανία με 75,7%.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Τσεχία με 12,7%, στη Μάλτα με 13% και στη Σλοβακία με 17,2%.

ΚΥΠΕ