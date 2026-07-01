Ενώ η 46χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της μετά την απόπειρα φόνου που διέπραξε σε βάρος της ο 55χρονος σύζυγός της, αστυνομικός, ο οποίος στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του, η οικογένειά της απευθύνει δημόσια έκκληση να σταματήσουν οι εικασίες γύρω από την υπόθεση.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο σύζυγος της κόρης της 46χρονης από τον πρώτο της γάμο απευθύνει έκκληση για σεβασμό προς την οικογένεια, απαντώντας τα σενάρια που διακινούνται γύρω από τα αίτια της τραγωδίας. Παράλληλα, περιγράφει τη 46χρονη ως μια γυναίκα που, όπως αναφέρει, «βασανίστηκε και άντεξε πολύ περισσότερα απ’ όσα γνωρίζετε», καλώντας όλους να σταματήσουν τις εικασίες και να αφήσουν τις αρμόδιες Αρχές να ολοκληρώσουν την έρευνά τους.

Αυτούσια η ανάρτησή του:

«Θέλω να πω λίγα λόγια γιατί βλέπω να κυκλοφορούν πολλές ανακρίβειες και εικασίες.

Πρώτα απ’ όλα, η μητέρα μου είναι ζωντανή. Δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της και εμείς είμαστε δίπλα της κάθε λεπτό, πιστεύοντας ότι θα τα καταφέρει.

Όσα γράφονται για οικονομικά προβλήματα, τρίτα πρόσωπα ή άλλες υποθέσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παρακαλώ σταματήστε να δημιουργείτε σενάρια για μια οικογένεια που αυτή τη στιγμή παλεύει να σταθεί όρθια.

Το τι ζήσαμε μέσα στο σπίτι μας το γνωρίζουμε μόνο εμείς. Για πολλά χρόνια η μητέρα μου βίωσε μια πραγματικότητα γεμάτη ψυχολογική βία, φόβο και έλεγχο. Πίσω από την εικόνα που έβλεπε ο κόσμος υπήρχε μια γυναίκα που βασανίστηκε και άντεξε πολύ περισσότερα απ’ όσα γνωρίζετε

Δεν ζητάμε να πάρει κανείς θέση. Ζητάμε μόνο σεβασμό. Σεβασμό στη μητέρα μας, που αυτή τη στιγμή δίνει μάχη για τη ζωή της. Σεβασμό σε εμάς, τα παιδιά της, που προσπαθούμε να διαχειριστούμε μια τραγωδία που κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να ζήσει.

Σας παρακαλώ, σταματήστε τις εικασίες και αφήστε τις Αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Αν θέλετε πραγματικά να σταθείτε δίπλα μας, προσευχηθείτε για τη μητέρα μας και σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας.

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους όσοι μας έχουν αγκαλιάσει αυτές τις δύσκολες ώρες. Η αγάπη και η στήριξή σας μάς δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε.