Μία επιστολή, πολλά τα μηνύματα. Η Γραμματεία του ΔΗΚΟ θέλει να ανηφορίσει προς το Λόφο, αλλά όχι στο πλαίσιο μιας εθιμοτυπικής συνάντησης με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά για το πλαίσιο της μεταξύ τους σχέσης.

Η επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, θέτει δύο συγκεκριμένα ζητήματα.

● Πρώτον: Τον επικείμενο ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου

● Δεύτερον: Τον διορισμό νέων μελών των ημικρατικών οργανισμών

Η επιστολή του Νικόλα Παπαδόπουλου ήρθε μετά από συντονισμό και με τα υπόλοιπα μέλη της Γραμματείας του ΔΗΚΟ ως αποτέλεσμα προηγούμενης συνεδρίας. Το ΔΗΚΟ, ουσιαστικά ζητά να έχει πιο ενεργή συμμετοχή στην Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, όχι μόνο με την παρουσία επιπλέον Υπουργών, όσο με πιο ενεργή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.

Αυτό που θέλει ο πρόεδρος και η ηγεσία του ΔΗΚΟ είναι να συναποφασίζουν σε κάποια ζητήματα πολιτικής, όπως για παράδειγμα, ποια άτομα θα διοριστούν, είτε ως Υπουργοί, είτε ως μέλη ημικρατικών οργανισμών, ως βραχίονες παραγωγής πολιτικής της Κυβέρνησης. Ζητά δηλαδή το ΔΗΚΟ, ενεργότερη συμμετοχή στην Κυβέρνηση, ώστε αυτή να αποτυπώνει το δικό του πολιτικό στίγμα.

Το ραντεβού δεν έχει ακόμα διευθετηθεί ωστόσο αναμένεται ότι θα κλείσει σύντομα. Η επιστολή στάλθηκε ουσιαστικά χθες και είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας από τον «Πολίτη». Η αναβολή της σημερινής συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου με την επιστολή δεν φαίνεται να έχει οποιαδήποτε σχέση, αλλά φαίνεται ότι σχετίζεται με το θέμα του διορισμού ποινικών ανακριτών.

Σημειώνεται ότι την ερχόμενη βδομάδα έχει οριστεί συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΚΟ.