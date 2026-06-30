Με ανάρτησή της ευχαρίστησε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, σημειώνοντας ότι «η Κυπριακή Προεδρία ήταν μια αληθινή επιτυχία».

Στην ανάρτησή της η οποία συνοδευόταν από βίντεο με υλικό από τις κοινές τους συναντήσεις κατά το τελευταίο εξάμηνο, η κ. φον ντερ Λάιεν απευθύνεται προς τον ΠτΔ λέγοντας ότι «προωθήσατε την ατζέντα της ΕΕ, από την ανταγωνιστικότητα έως τη διεύρυνση. Στο εξωτερικό, χτίσατε γέφυρες με τους εταίρους μας στη Μέση Ανατολή σε μια κρίσιμη στιγμή».

Η 30η Ιουνίου σηματοδοτεί και τη λήξη της Κυπριακής Προεδρίας, με την Ιρλανδία να παίρνει αύριο, Τετάρτη τη σκυτάλη, με την τελετή έναρξης στο Δουβλίνο, παρουσία τόσο της Προέδρου της Κομισιόν, όσο και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Congratulations and Ευχαριστώ dear Nikos @Christodulides.



The @CY2026EU presidency was a real success.



You drove forward our EU agenda, from competitiveness to enlargement.



Abroad, you built bridges with our partners in the Middle East at a crucial moment. pic.twitter.com/T06fsnPW0k — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 30, 2026

ΚΥΠΕ