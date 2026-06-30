Η διεθνής αγορά πετρελαίου εισέρχεται σε φάση αποκλιμάκωσης των τιμών, καθώς οι εκτιμήσεις για το Brent αναθεωρούνται προς τα κάτω, εν μέσω εκτόνωσης της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή και προσδοκιών για σταθεροποίηση της προσφοράς.

Αναθεώρηση εκτιμήσεων για το Brent

Η Wood Mackenzie αναθεώρησε τις προβλέψεις της για το Brent, εκτιμώντας ότι η μέση τιμή το 2027 θα διαμορφωθεί στα 78 δολάρια το βαρέλι, με πιθανή υποχώρηση προς τα 70 δολάρια στο τέλος της χρονιάς.

Η αλλαγή προοπτικής συνδέεται με τη μείωση των ανησυχιών για διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά, μετά τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν και τη σταδιακή εξομάλυνση των θαλάσσιων διαδρόμων.

Ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον

Αν και οι αγορές εμφανίζουν σημάδια αποκλιμάκωσης, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι το περιβάλλον παραμένει εύθραυστο, με πιθανές ανατροπές σε περίπτωση νέας έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μεγάλο μέρος της παραγωγής που είχε επηρεαστεί μπορεί να επανέλθει στην αγορά εντός τριμήνου, ενώ η πλήρης αποκατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.

Πιέσεις στη ζήτηση

Παράλληλα, η κατανάλωση καυσίμων παρουσιάζει πτωτική τάση στην Ευρώπη, με μείωση περίπου 8%, ενώ και στην ελληνική αγορά καταγράφεται κάμψη μετά το πρώτο τρίμηνο.

Οι πωλήσεις βενζίνης και πετρελαίου κίνησης εμφανίζουν διακυμάνσεις, με έντονη υποχώρηση τους τελευταίους μήνες, εξέλιξη που αποδίδεται στη συγκράτηση της οικονομικής δραστηριότητας και στην επιφυλακτικότητα των καταναλωτών.

Οι αναλυτές συγκλίνουν ότι η αγορά πετρελαίου εισέρχεται σε περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας αλλά χωρίς τις ακραίες τιμές της προηγούμενης περιόδου, με βασικό σενάριο μια ζώνη ισορροπίας γύρω από τα 70–80 δολάρια για το Brent.