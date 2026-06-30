Μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν προς ένα επιβατικό αεροπλάνο με προορισμό το Ισραήλ την Τρίτη, αφού το αεροσκάφος φέρεται να εξέδωσε συναγερμό αεροπειρατείας πριν από την ανάκληση της προειδοποίησης, με αποτέλεσμα η πτήση να επιστρέψει πίσω.

Σύμφωνα με το Ynetnews, το αεροπλάνο της Electra Airways, που εκτελούσε πτήση για την LOT Polish Airlines, πετούσε από τη Βαρσοβία στο Ισραήλ όταν έκανε στροφή στον αέρα αφού έκανε κύκλους κοντά στην Κύπρο. Σύμφωνα με αναφορές, ο πιλότος πάτησε ένα κουμπί στο πιλοτήριο που σηματοδοτεί αεροπειρατεία.

Το αεροσκάφος, ένα Airbus A320, εξέδωσε την προειδοποίηση ενώ πετούσε πάνω από τον τουρκικό εναέριο χώρο. Αργότερα πέταξε πάνω από την Κύπρο, έκανε κύκλους στην περιοχή και γύρισε πίσω αφού δεν του δόθηκε άδεια προσγείωσης στην Κύπρο.

Ανώτεροι αξιωματούχοι της αεροπορίας χαρακτήρισαν το περιστατικό ως εξαιρετικά ασυνήθιστο και επικίνδυνο και δήλωσαν ότι θα ξεκινήσει άμεση έρευνα. Ορισμένοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι ερευνητές εξετάζουν εάν ο πιλότος μπορεί να πάτησε κατά λάθος το κουμπί κινδύνου πριν αποσύρει την προειδοποίηση.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι δύο μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν προς ένα πολιτικό αεροσκάφος πάνω από τη Μεσόγειο Θάλασσα, μετά από αναφορά απώλειας επαφής με το αεροπλάνο.

«Το περιστατικό έληξε και η επαφή με το αεροσκάφος αποκαταστάθηκε», δήλωσε ο IDF. «Δεν υπάρχει ανησυχία για περιστατικό ασφαλείας».