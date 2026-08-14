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Θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου (Benjamin Netanyahu), μετά τη δημοσίευση συνέντευξής του σε podcast το βράδυ της Πέμπτης.

Όπως αναφέρει το ισραηλινό κανάλι C14, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στη βρετανική πολιτική και δημογραφική κατάσταση, λέγοντας καυστικά ότι θα μπορούσε να ονομαστεί «Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας». Ο Νετανιάχου πρόσθεσε σκωπτικά ότι «κάποιος είπε ότι η πρώτη ισλαμική δημοκρατία με πυρηνικά όπλα θα είναι η Βρετανία», τονίζοντας ότι το Ισραήλ εργάζεται για «να αποτρέψει μια άλλη πυρηνική ισλαμική δημοκρατία στην Τεχεράνη».

Τα εμπρηστικά σχόλια του Νετανιάχου προκάλεσαν την οργή του γνωστού Βρετανού σχολιαστή Πιρς Μόργκαν, ο οποίος έχει περίπου 9 εκατομμύρια ακόλουθους στο X. Ο Μόργκαν κοινοποίησε το απόσπασμα και επιτέθηκε προσωπικά στον Νετανιάχου, αποκαλώντας τον «ηλίθιο».

Το tweet του Μόργκαν πυροδότησε μεγάλη διαμάχη στο διαδίκτυο και συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές και χιλιάδες σχόλια.

Ο ανταποκριτής του ισραηλινού καναλιού Όμρι Χάιμ απάντησε επιθετικά στον Μόργκαν: «Ναι, είναι ο ηλίθιος. Πώς τα πάει το Μπέρμιγχαμ; Μην έρθεις κλαίγοντας όταν νιώσεις το νερό να βράζει, βάτραχε».

Σημειώνεται ότι ο Ζακέρ Τσαντρί, Βρετανός πακιστανικής καταγωγής, είναι εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος και κατέχει τον τιμητικό και τελετουργικό τίτλο του Lord Mayor (“Πρώτου Πολίτη”) του Μπέρμιγχαμ.

skai.gr