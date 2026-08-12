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Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι επιδιώκει να «διαγράψει την Παλαιστίνη από την παγκόσμια ατζέντα».

Οι δηλώσεις του Τούρκου προέδρου έγιναν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Άγκυρα.

«Είναι διαπιστωμένο ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου επιδιώκει να διαγράψει την Παλαιστίνη από την παγκόσμια ατζέντα, εκμεταλλευόμενη το χάος και νέες συγκρούσεις στην περιοχή. Ό,τι και να κάνει, δεν θα το πετύχει», δήλωσε ο Ερντογάν.

«Το παλαιστινιακό ζήτημα θα συνεχίσει να κερδίζει την καρδιά των λαών, παρά τις προσπάθειές τους ( σ.σ. των Ισραηλινών) να το καταστρέψουν. Η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει το παλαιστινιακό ζήτημα με τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και από κάθε φόρουμ».

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🇹🇷🇮🇱 ERDOĞAN SENDS MESSAGE TO NETANYAHU



“The existence of a sovereign Palestinian state is being undermined. We cannot ignore this or remain indifferent.” pic.twitter.com/vcopojsFR9 August 12, 2026

«Παρά την εποικοδομητική στάση των Παλαιστινίων αδελφών μας, η νυν ισραηλινή διοίκηση επιμένει στην επιθετική συμπεριφορά της», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Δίκαιη ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με τον τερματισμό της κατοχής και την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ», δήλωσε από την πλευρά του ο Μαχμούντ Αμπάς.

«Υποστηρίζουμε τις διεθνείς προσπάθειες για την εφαρμογή του ψηφίσματος 2803 με τρόπο που να εγγυάται τον τερματισμό του πολέμου, την αποκατάσταση της παλαιστινιακής νομιμότητας στη Γάζα και τη μετάβαση προς μια πολιτική διαδικασία, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η Λωρίδα της Γάζας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του κράτους της Παλαιστίνης», πρόσθεσε.

protothema.gr