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Εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη έλαβαν θέσεις πριν από πολλές ώρες, προκειμένου να παρακολουθήσουν και να καταγράψουν με τις κάμερές τους την ολική έκλειψη Ηλίου, η οποία είναι ορατή σε πολλές περιοχές της Γηραιάς Ηπείρου.

Πιο προνομιούχοι από όλους είναι οι κάτοικοι και επισκέπτες σε Ισλανδία, Ισπανία και ένα μέρος της Πορτογαλίας, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό φαινόμενο σε όλη του τη μεγαλοσύνη.

Ολική έκλειψη Ηλίου έχουμε όταν κατά τη διάρκεια του χορού των ουράνιων σωμάτων, η Γη, η Σελήνη και ο Ήλιος ευθυγραμμίζονται, με συνέπεια η Σελήνη να «κρύβει» τον Ήλιο για λίγη ώρα. Το φαινόμενο δεν είναι ορατό με την ίδια κλίμακα σε όλα τα μέρη του πλανήτη μας. Η συγκεκριμένη ολική έκλειψη Ηλίου θα είναι περισσότερο ορατή στις περιοχές που προαναφέραμε, ενώ σε άλλα σημεία το φαινόμενο θα είναι λιγότερο εντυπωσιακό και πιο σύντομο.

Το φαινόμενο ξεκίνησε να εκδηλώνεται ήδη στην Ισλανδία. Δείτε live:

Ακολουθεί ο χάρτης με τις περιοχές και το πόσο εντυπωσιακό θα είναι σε κάθε μία:

Η επόμενη ολική έκλειψη Ηλίου θα συμβεί στις 2 Αυγούστου 2027. Σχεδόν έναν χρόνο μετά, οι τυχεροί που θα το παρακολουθήσουν σε πλήρη εξέλιξη, θα είναι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Νότιας Ισπανίας, της Βόρειας Αφρικής, της Σαουδικής Αραβίας και της Υεμένης.

Τι θα δουν οι άνθρωποι στο «μονοπάτι της έκλειψης»

Το φαινόμενο θα αρχίσει να γίνεται ορατό αρχικά σε ένα απομακρυσμένο τμήμα της βόρειας Ρωσίας, μεσημεριανές ώρες. Τη μεγαλύτερη διάρκεια θα απολαύσουν στην Ισλανδία, εκεί όπου ο Ήλιος θα «εξαφανιστεί» για περίπου δύο λεπτά και 15 δευτερόλεπτα, αργά το απόγευμα.

Η Ισπανία και η βορειοανατολική άκρη της Πορτογαλίας θα βρεθούν αντιμέτωπες με ένα ειδικό θέαμα, καθώς η ολότητα, η οποία θα διαρκέσει λίγο λιγότερο από δύο λεπτά σε αυτές τις τοποθεσίες, συμβαίνει ακριβώς πριν από τη δύση του Ηλίου. Η συγκυρία αυτή θα καταστήσει ακόμα πιο εντυπωσιακό το φαινόμενο για όσους το παρακολουθήσουν.

Οι ηλιακές εκλείψεις μπορούν να διαταράξουν την ατμόσφαιρα

Ποιος είπε ότι μία ολική έκλειψη Ηλίου θα είναι χωρίς συνέπειες; Λάθος. Τουναντίον, μία ολική έκλειψη Ηλίου δύναται να επηρεάσει τον αέρα στην ατμόσφαιρα, τον καιρό, καθώς και τη λήψη των σημάτων GPS.

skai.gr