Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Νέα εποχή ανοίγει για τους Λος Άντζελες Λέικερς, καθώς το ιστορικό franchise του NBA αλλάζει ιδιοκτησία έναντι ποσού-ρεκόρ που ξεπερνά τα 12 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι επιχειρηματίες Τζος Κούσνερ και Μπομπ Ίγκερ ετοιμάζονται να αναλάβουν τα ηνία των 17 φορές πρωταθλητών, σε μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού.

Οι δύο επιχειρηματίες κατέθεσαν επιθετική προσφορά για την απόκτηση των Λέικερς από τον Μαρκ Ουόλτερ, ο οποίος είχε αποκτήσει πλειοψηφικό μερίδιο της ομάδας από την οικογένεια Μπας. Τότε, η αξία των «λιμνανθρώπων» είχε αποτιμηθεί σε περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Ως δια βίου οπαδοί του NBA, αισθανόμαστε βαθιά τιμή για την ευκαιρία να γίνουμε διαχειριστές των Λος Άντζελες Λέικερς, ενός από τα πιο εμβληματικά αθλητικά franchise στον κόσμο. Τρέφουμε τεράστιο σεβασμό για την ηγεσία και το όραμα του Τζέρι και της Τζίνι Μπας» τονίζουν οι Κούσνερ και Ίγκερ σε δήλωσή τους και προσθέτουν: «Η μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας είναι να χτίσουμε πάνω σε αυτό το θεμέλιο, να ανταγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο και να υπηρετήσουμε αυτήν την εξαιρετική ομάδα, τους οπαδούς της και την πόλη του Λος Άντζελες».

Ο Ουόλτερ, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της εταιρείας TWG Global, είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος των Λέικερς από τον περασμένο Οκτώβριο, όταν η προσφορά του εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του NBA.

«Το να είμαι ιδιοκτήτης των Λος Άντζελες Λέικερς ήταν μια από τις μεγάλες τιμές της ζωής μου -μια εξαιρετική επένδυση, αλλά αυτό που θα κουβαλάω μαζί μου είναι η κοινότητα, οι οπαδοί και μια πόλη που αντιμετωπίζει αυτήν την ομάδα ως οικογένεια. Είμαι ευγνώμων στην Τζίνι Μπας, την οικογένεια Μπας, τους παίκτες και το προσωπικό που με καλωσόρισαν σε αυτό το κεφάλαιο. Οι Λέικερς ανήκουν στο Λος Άντζελες και έχω κάθε εμπιστοσύνη ότι τα καλύτερα είναι ακόμα μπροστά» τονίζει ο Ουόλτερ σε δήλωσή του.

Ο Ουόλτερ και η TWG Global έχουν συμφέροντα σε πολλούς επαγγελματικούς αθλητικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Λος Άντζελες Ντότζερς (MLB), των Λος Άντζελες Σπαρκς (WNBA), της ποδοσφαιρικής Τσέλσι στην Αγγλία και της Professional Women’s Hockey League, του μοναδικού γυναικείου επαγγελματικού πρωταθλήματος χόκεϊ στη βόρεια Αμερική. Και μέσω της TWG Motorsports, ο Ουόλτερ είναι ιδιοκτήτης αρκετών ομάδων που μετέχουν σε αγώνες αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης της Cadillac, η οποία «τρέχει» στη Φόρμουλα Ένα, όπως αναφέρει το AΠΕ-ΜΠΕ.

cnn.gr