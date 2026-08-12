Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στα χέρια των αρχών στο Μεξικό βρίσκεται, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά, η Μαρία Νάρεζ, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία της τρίχρονης κόρης της στο Τέξας το 1996.

Η Νάρεζ, σήμερα 48 ετών, κατηγορείται ότι τον Νοέμβριο του 1996 σκότωσε την Κασάνδρα Γουάιτ, αφού την κούνησε βίαια και την χτύπησε σε τοίχο μέσα στο σπίτι τους στο Φορτ Γουόρθ.

Σε βάρος της απαγγέλθηκαν κατηγορίες έναν χρόνο αργότερα. Ωστόσο, εξαφανίστηκε αφού δικαστής μείωσε την εγγύηση για την αποφυλάκισή της στα 25.000 δολάρια. Το 1997 εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, ενώ η ίδια είχε ήδη διαφύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και παρέμεινε ασύλληπτη για σχεδόν 30 χρόνια.

«Η Εισαγγελία δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια να φέρει την Νάρεζ πίσω, ώστε να αντιμετωπίσει την κατηγορία εναντίον της και να λογοδοτήσει για τον θάνατο της κόρης της», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία της κομητείας.

Η Νάρεζ ήταν 19 ετών την εποχή του περιστατικού και εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τις τότε καταθέσεις, είχε χτυπήσει το τρίχρονο κορίτσι όταν εκείνο αρνήθηκε να κοιμηθεί.

Η ίδια είχε δηλώσει στους ανακριτές ότι βρισκόταν υπό έντονη ψυχολογική πίεση και έχασε την αυτοκυριαρχία της.

Ο λοχίας Φρεντ Πέντεργκραφ του Αστυνομικού Τμήματος του Φορτ Γουόρθ είχε δηλώσει τότε ότι η άρνηση του παιδιού να κοιμηθεί εξόργισε τη μητέρα του, η οποία το άρπαξε και το πέταξε προς τον τοίχο, με αποτέλεσμα το κεφάλι του να χτυπήσει στην άκρη πόρτας.

Το παιδί φέρεται να είπε στη μητέρα του ότι πονούσε και στη συνέχεια πήγε για ύπνο. Αργότερα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου έχασε τις αισθήσεις του και πέθανε.

Η Νάρεζ αναμένεται να εκδοθεί από το Μεξικό στην κομητεία Τάραντ, προκειμένου να δικαστεί για την κατηγορία της δολοφονίας, η οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, μπορεί να επισύρει τη θανατική ποινή.

Η Εισαγγελία ευχαρίστησε την Interpol, τις μεξικανικές αρχές, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, το Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και τους ερευνητές και εισαγγελικούς λειτουργούς που συνέβαλαν στον εντοπισμό και τη σύλληψή της.

protothema.gr