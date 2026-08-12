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Σοβαρό πρόβλημα υδροδότησης παρουσιάζει κοινότητα της επαρχίας Πάφου, με περισσότερους από 200 κατοίκους να αντιμετωπίζουν διακοπές νερού για πάνω από ένα μήνα.

Το πρόβλημα στο Νέο Χωριό έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες λόγω του καλοκαιριού και των θερινών διακοπών, με τους κατοίκους να εκφράζουν έντονη αγανάκτηση και να ζητούν άμεσες λύσεις. Την ίδια ώρα, έχει επηρεαστεί και ο τουρισμός της περιοχής, καθώς καταγράφονται ακυρώσεις κρατήσεων.

Ο αντιδήμαρχος του Νέου Χωρίου Γεώργιος Νεοφύτου, μιλώντας στο philenews ανέφερε ότι το πρόβλημα στην κοινότητα υφίσταται εδώ και τέσσερις έως έξι εβδομάδες. «Με τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η υδροδότηση πέρασε στον ΕΟΑ, με αποτέλεσμα εμείς, ως Δήμος, να μην μπορούμε να επέμβουμε».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι το πρόβλημα με την υδροδότηση της κοινότητας καταγράφεται εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια. «Θέλαμε να δώσουμε λίγο χρόνο, αλλά δυστυχώς η κατάσταση χειροτερεύει».

Πού οφείλεται το πρόβλημα

Ερωτηθείς από πού πηγάζει το πρόβλημα, ανέφερε ότι τους εξήγησαν πως οφείλεται στο πεπαλαιωμένο σύστημα και στην πίεση του νερού. «Υπάρχει μια μεγάλη διαρροή στο σύστημα, η οποία δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής».

Συμπλήρωσε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο κέντρο της κοινότητας. «Οικογένεια με πήρε σήμερα τηλέφωνο και μου ανέφερε ότι εδώ και τρεις μέρες δεν έχουν νερό».

Ο Αντιδήμαρχος εξήγησε ότι η κοινότητα δυσφημείται, καθώς έγινε γνωστό ότι υπάρχει πρόβλημα με την υδροδότηση. «Τουρίστες ακυρώνουν τις κρατήσεις τους σε επαύλεις και ξενοδοχεία. Οι άνθρωποι ακούν ότι θα έρθουν για διακοπές και δεν θα έχουν νερό».

Υπογράμμισε ότι, δεδομένης της κατάστασης, επηρεάζονται περισσότεροι από 200 κάτοικοι.

Ερωτηθείς για τους ισχυρισμούς ότι το πρόβλημα οφείλεται σε ξενοδοχείο που βρίσκεται στην περιοχή, απάντησε ότι δεν ισχύουν και ότι το πρόβλημα είναι γενικότερο. «Υπάρχουν καθημερινές βλάβες στο χωριό, τις οποίες επιδιορθώνουν, ωστόσο, η απώλεια νερού συνεχίζεται».

«Καταστρέφονται οικιακές συσκευές»

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι υπάρχουν παράπονα από κατοίκους για καταστροφές σε οικιακές συσκευές, όπως πλυντήρια ρούχων και πιάτων, λόγω των απρόσμενων διακοπών νερού στην κοινότητα.

Ακόμη, ανέφερε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιοι να κλέβουν νερό, σημειώνοντας πως αυτό πρέπει να διερευνηθεί. «Αυτοί που είναι μέσα στα γραφεία πρέπει να έρθουν εδώ να δουν τα προβλήματα του κόσμου», είπε.

Ο κ. Νεοφύτου επανέλαβε ότι το πρόβλημα ξεκίνησε όταν ανέλαβε ο ΕΟΑ Πάφου. «Είπαμε να τους δώσουμε χρόνο μέχρι να οργανωθούν, όμως πέρασαν δύο χρόνια και τα προβλήματα εντείνονται. Μένει ο κόσμος άπλυτος».

Τέλος, ανέφερε ότι οι κάτοικοι είναι απεγνωσμένοι και προειδοποίησε ότι θα βγουν στους δρόμους.