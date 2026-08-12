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Σε μπελάδες βρέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με αγωγή για την αμφιλεγόμενη πώληση ταχύτερης πρόσβασης σε ενημερώσεις για τις αναρτήσεις του στο Truth Social.

Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ στο Μανχάταν, αναφέρει ότι οι αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης συχνά προκαλούν σημαντικές μεταβολές στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

«Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χρεώνει 100.000 δολάρια τον μήνα για την πρόωρη πρόσβαση στις επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις του στο Truth Social, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει», αναφέρεται στην αγωγή. «Αυτό το σύστημα είναι πρωτοφανές, διεφθαρμένο και αντισυνταγματικό και οι ενάγοντες προσφεύγουν στη δικαιοσύνη με στόχο να το μπλοκάρουν».

Η αγωγή κατατέθηκε από το The Intercept Media, έναν ειδησεογραφικό οργανισμό, και την Freedom of the Press Association, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι η Trump Media, μητρική εταιρεία του Truth Social, ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι θα προσφέρει σε συνδρομητές που θα καταβάλλουν έως και 100.000 δολάρια τον μήνα τη δυνατότητα πρόωρης πρόσβασης σε αναρτήσεις του Τραμπ και άλλων χρηστών της πλατφόρμας που μπορούν να επηρεάσουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

«Αυτό το σύστημα είναι βαθιά διεφθαρμένο», αναφέρεται στην αγωγή. «Ο πρόεδρος έχει τη δυνατότητα να αποκομίσει οικονομικό όφελος, παρέχοντας κυβερνητικές πληροφορίες που μπορούν να επηρεάσουν τις αγορές σε όσους είναι πρόθυμοι να πληρώσουν την εταιρεία του».

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου τη Δευτέρα, ο διευθύνων σύμβουλος της Trump Media, Kevin McGurn, δήλωσε ότι το Truth API «παρέχει, μέσα σε λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου, δεδομένα σε μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστές με δημόσια διαθέσιμες αναρτήσεις από τους λογαριασμούς με τη μεγαλύτερη απήχηση στην πλατφόρμα». «Οι πελάτες μας θα λαμβάνουν τις δημοσιευμένες και δημόσια διαθέσιμες αναρτήσεις κατά κλάσματα του δευτερολέπτου νωρίτερα», δήλωσε ο McGurn.

Ο McGurn ανέφερε επίσης κατά τη διάρκεια της εν λόγω τηλεφωνικής συνομιλίας ότι η Trump Media είχε υπογράψει μέχρι στιγμής περισσότερες από 10 συμβάσεις με πελάτες για το Truth API, «γενικά της τάξης των 60.000–100.000 δολαρίων το μήνα».

Δήλωσε επίσης ότι η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις σχετικά με την υπηρεσία αυτή με hyperscalers, καθώς και με ορισμένους μεγάλους ειδησεογραφικούς οργανισμούς και προγραμματιστές μεγάλων γλωσσικών μοντέλων.

«Κοιτώντας προς το μέλλον, αναμένουμε ότι η επόμενη φάση του API θα περιλαμβάνει ευρύτερη διανομή μέσω τρίτων, για παράδειγμα, ροές ειδήσεων, τερματικά χρηματοοικονομικών δεδομένων και εξειδικευμένες εκδόσεις, κάτι που πιστεύουμε ότι θα προσδώσει μεγαλύτερη προβολή σε αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα με την πάροδο του χρόνου», ανέφερε.

Εκτός από τον Τραμπ, η αγωγή κατονομάζει ως εναγόμενους την εκτελεστική βοηθό του προέδρου, Νάταλι Χαρπ, η οποία είναι γνωστό ότι κάνει αναρτήσεις στο Truth Social εκ μέρους του Τραμπ, τον αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο, καθώς και το Εκτελεστικό Γραφείο του Προέδρου και το Γραφείο του Λευκού Οίκου.

skai.gr