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Από τη διασκέδαση στο σπίτι στα μαχαιρώματα κατέληξε η βραδιά για τρία πρόσωπα στη Λεμεσό, με έναν 44χρονο Ιρανό να καταλήγει τραυματισμένος στο νοσοκομείο και δύο άνδρες, ηλικίας 30 και 37 ετών, να συλλαμβάνονται. Ο 37χρονος ύποπτος είναι αδελφός του θύματος, ενώ τα αίτια που οδήγησαν στο αιματηρό επεισόδιο παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, καθώς οι δύο δεν συνεργάζονται με τις Αρχές.

Την ώρα του επεισοδίου, οι δύο ύποπτοι διασκέδαζαν μαζί με τον 44χρονο στην οικία του. Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ενώ ο 44χρονος βρισκόταν στην οικία του, δέχθηκε επίθεση από τον 37χρονο συγκάτοικό του και τον 30χρονο. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο 37χρονος φέρεται να τραυμάτισε τον 44χρονο με μαχαίρι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και στην αυχενική μοίρα, καθώς και κάκωση στη μύτη. Κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία και σήμερα το πρωί έλαβε εξιτήριο.

Μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν τον 30χρονο να οδηγεί το όχημά του σε περιοχή της Λεμεσού. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκε στην κατοχή του μαχαίρι, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για το αυτόφωρο αδίκημα της μαχαιροφορίας.

Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε και ο 37χρονος σε περιοχή της επαρχίας Λεμεσού. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, εντοπίστηκε επίσης στην κατοχή του μαχαίρι, το οποίο κατασχέθηκε, ενώ ο ίδιος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Οι δύο συλληφθέντες τέθηκαν στη συνέχεια υπό σύλληψη με δικαστικά εντάλματα και παραμένουν υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Κατά την ανάκρισή τους στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού, οι δύο ύποπτοι δεν συνεργάστηκαν με τους ανακριτές και δεν έδωσαν πληροφορίες για τις συνθήκες που προηγήθηκαν της επίθεσης. Ως εκ τούτου, παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο τι προκάλεσε το επεισόδιο και πώς η μεταξύ τους διασκέδαση κατέληξε σε επί θεση με μαχαίρι.

Οι δύο ύποπτοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για αίτημα προσωποκράτησης τους.