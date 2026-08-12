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Προς τα κάτω αναθεώρησε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου το 2026, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο παρατεταμένος αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ και η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων περιορίζουν την κατανάλωση.

Ο Οργανισμός προβλέπει πλέον μείωση της ζήτησης κατά 1,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε ετήσια βάση, έναντι πτώσης κατά 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως που ανέμενε τον Ιούλιο.

Η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου τοποθετείται πλέον στα 103,29 εκατ. βαρέλια ημερησίως, από 103,46 εκατ. βαρέλια ημερησίως στην προηγούμενη πρόβλεψη.

«Ο παρατεταμένος αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ και η αύξηση των τιμών των καυσίμων συνεχίζουν να επιβαρύνουν την κατανάλωση πετρελαίου», επισημαίνει ο ΔΟΕ στην αναθεωρημένη έκθεσή του.

Σταδιακή βελτίωση προς το τέλος του έτους

Παρά τη δυσμενή εικόνα, ο Οργανισμός αναμένει σταδιακή βελτίωση της ζήτησης κατά τη διάρκεια του έτους.

Μετά τη μείωση κατά 4,9 εκατ. βαρέλια ημερησίως το πρώτο τρίμηνο και κατά 2,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως το τρίτο τρίμηνο, προβλέπεται αύξηση κατά 580.000 βαρέλια ημερησίως το τελευταίο τρίμηνο.

Οι προοπτικές, ωστόσο, εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την αποκατάσταση της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Εκτός αγοράς 8,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως

Ο παρατεταμένος αποκλεισμός των Στενών διαταράσσει τις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες και περιορίζει τη διαθεσιμότητα πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων.

Περίπου 8,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως από την παραγωγή του Κόλπου απουσιάζουν από την παγκόσμια προσφορά εξαιτίας της κρίσης. Ο ΔΟΕ χαρακτήρισε την κατάσταση «τη μεγαλύτερη διατάραξη της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου που έχει καταγραφεί ποτέ».

Η έλλειψη διυλισμένων προϊόντων επιδεινώθηκε περαιτέρω από τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.

Ως αποτέλεσμα, τα περιθώρια διύλισης στη ζώνη του Ατλαντικού εκτοξεύθηκαν σε επίπεδα-ρεκόρ τον Ιούλιο, ενώ το ντίζελ έφθασε να τιμολογείται στις διεθνείς αγορές σε διπλάσια επίπεδα από το αργό πετρέλαιο.

Πτώση της παγκόσμιας παραγωγής

Η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου αναμένεται πλέον να μειωθεί κατά μέσο όρο κατά 4,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2026, υποχωρώντας στα 102,02 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Για το επόμενο έτος, ο ΔΟΕ προβλέπει ανάκαμψη κατά 8,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως, με την παραγωγή να φθάνει στα 110,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, ενδεχόμενη αποκλιμάκωση του πολέμου θα επέτρεπε τη σταδιακή αποκατάσταση των πετρελαϊκών ροών κατά τους προσεχείς μήνες. Θα μπορούσε, επίσης, να δημιουργήσει πλεόνασμα προσφοράς κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026, διευκολύνοντας την ανασύσταση των αποθεμάτων.

Οι προοπτικές βελτίωσης, ωστόσο, χαρακτηρίζονται «εύθραυστες».

«Ακόμη και αν η αγορά αναμένεται να επανέλθει σε πλεονάσματα προς το τέλος του έτους, παραμένουν σημαντικοί κίνδυνοι. Η ανάγκη για άρση του αποκλεισμού του Ορμούζ έχει αυξηθεί, καθώς τα προηγουμένως διαθέσιμα αποθέματα εξαντλούνται με ταχείς ρυθμούς», προειδοποιεί ο ΔΟΕ.

ΚΥΠΕ