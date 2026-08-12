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Τον ισχυρισμό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που Ιράν και Ομάν συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για την επαναφορά της ναυσιπλοΐας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Εκείνοι δεν έχουν τον έλεγχο. Εμείς έχουμε τον απόλυτο έλεγχο. Μας ανήκουν» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι εάν το Ιράν επιχειρήσει να αμφισβητήσει τις ΗΠΑ, «θα το διαλύσουμε, δεν τους εμπιστεύομαι».

Trump on Iran:



I don’t trust Iran. I’m the last person to trust Iran.



They’ve lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don’t have control. We have total control. We own it.



And at some point, maybe they’ll do something and then they… pic.twitter.com/FiVdSNLxw4 — Clash Report (@clashreport) August 12, 2026

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται μετά το τελεσίγραφο της Τεχεράνης ότι δεν πρόκειται να ανοίξει ξανά την κρίσιμη θαλάσσια οδό μέχρι η Ουάσινγκτον να ικανοποιήσει σειρά όρων, μεταξύ των οποίων η καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων και η άρση των κυρώσεων.

Σε χαμηλό μιας εβδομάδας η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ

Στο μεταξύ, ο αριθμός των πλοίων που καταγράφηκαν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ υποχώρησε την Τρίτη στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας εβδομάδας, καθώς οι πλοιοκτήτες εξακολουθούν να αποφεύγουν τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο εν μέσω της συνεχιζόμενης αναταραχής που προκαλεί η αντιπαράθεση Ιράν και ΗΠΑ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler που επικαλείται το Reuters, την Τρίτη καταγράφηκαν οκτώ διελεύσεις πλοίων, αριθμός χαμηλότερος από τον μέσο όρο των περίπου 12 ημερησίως κατά το τελευταίο δεκαήμερο και ο μικρότερος από τις 5 Αυγούστου.

Ξεχωριστά στοιχεία της LSEG κατέγραψαν 11 διελεύσεις την Τρίτη, έναντι 14 την προηγούμενη ημέρα.

Η εικόνα είναι εντυπωσιακά διαφορετική σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο. Προτού το Ιράν κλείσει τη θαλάσσια οδό μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου, από τα Στενά του Ορμούζ διέρχονταν συνήθως περίπου 130 έως 140 πλοία την ημέρα.

ΗΠΑ και Ιράν είναι «κοντά σε κάποιου είδους συμφωνία» για τα Στενά του Ορμούζ, λέει το Πακιστάν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται «κοντά σε κάποιου είδους συμφωνία» για τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε χθες, σύμφωνα με το Bloomberg, ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες οι δύο πλευρές εμφανίστηκαν να σκληραίνουν τις θέσεις τους στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες εδώ και καιρό βρίσκονται σε αδιέξοδο.

«Τα πράγματα διαμορφώνονται προς όφελος της ειρήνης», τόνισε την Τρίτη σε δημοσιογράφους στο Ισλαμαμπάντ ο Χαουάτζα Ασίφ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για ενδεχόμενη πρόοδο στις συνομιλίες.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για μέρος της θαλάσσιας κυκλοφορίας έχουν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο, μετέδωσε νωρίτερα το Al Jazeera, επικαλούμενο εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ.

protothema.gr