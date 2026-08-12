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Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διστάζει να τα βάζει δημοσίως με τον Καναδά, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι δυσανάλογα επωφελείς για τον Καναδά, χωρίς αυτό να αναγνωρίζεται από τις κυβερνήσεις της… επωφελούμενης χώρας, αλλά η όξυνση που προκαλεί ζημιώνει κατά τα φαινόμενα την αμερικανική οικονομία.

Όπως γράφτηκε πρόσφατα στον ξένο Τύπο, οι Καναδοί δαπάνησαν 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια λιγότερα για ταξίδια στις ΗΠΑ το 2025 σε σχέση με το 2024, καθώς θεωρούν εχθρικές τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στη χώρα τους. Το 2024 οι δαπάνες Καναδών επισκεπτών στις ΗΠΑ ήταν 22,1 δισ. δολάρια.

Ο Guardian επικαλέστηκε επίσημα στατιστικά στοιχεία που έδειξαν πως οι Καναδοί δεν σνομπάρουν τα ταξίδια αλλά έχουν αντικαταστήσει τις διακοπές στις ΗΠΑ με άλλους διεθνείς προορισμούς. «Μετά την αλλαγή στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και την εφαρμογή των πολιτικών Πρώτα η Αμερική, το ταξιδιωτικό κλίμα στον Καναδά μετατοπίστηκε απότομα», ανέφεραν οι συντάκτες της έκθεσης που δημοσιεύθηκε από την Statistics Canada, την εθνική στατιστική υπηρεσία της χώρας.

INS