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Η διαδικτυακή εκστρατεία οικονομικής στήριξης που ξεκίνησε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μακάριος Δρουσιώτης, για την κάλυψη των εξόδων της νομικής του υπεράσπισης και της δικαστικής διαδικασίας, δεν φαίνεται, με βάση τις υφιστάμενες πρόνοιες της νομοθεσίας, να εμπίπτει στην έννοια του εράνου, ανέλυσε ο Νομικός Σίμος Αγγελίδης.

Απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα την Τετάρτη, ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι για να κριθεί κατά πόσον μια ενέργεια εμπίπτει στην έννοια του εράνου θα πρέπει να εξεταστεί ο ορισμός που δίδεται στον περί Διενέργειας Εράνων Νόμο.

Όπως είπε, στο άρθρο 2 του Νόμου γίνεται αναφορά σε πρόσωπο το οποίο, μέσω οποιασδήποτε διαδικασίας, μεταξύ άλλων και μέσω διαδικτύου, ζητά οικονομική βοήθεια για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως φιλανθρωπικούς, αγαθοεργούς, θρησκευτικούς, περιβαλλοντικούς ή φιλοζωικούς σκοπούς, για ανέγερση μνημείων, καθώς και για άλλες περιπτώσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

«Συνεπώς, αυτή η πράξη για την οποία φαίνεται να υπάρχει το λεγόμενο crowdfunding, εν πρώτοις, τουλάχιστον ως έχει αυτή τη στιγμή ο νόμος, δεν φαίνεται να εμπίπτει στην ερμηνεία του ίδιου του νόμου», σημείωσε, αναφερόμενος στην εκστρατεία του κ. Δρουσιώτη.

Επομένως, πρόσθεσε, «θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου κατά πόσον πραγματικά μπορεί να υπάρξει ή να εκκινήσει οποιαδήποτε ποινική διαδικασία σε σχέση με αυτό τον νόμο, τουλάχιστον με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα».

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Αγγελίδης σημείωσε ότι ο όρος «crowdfunding» δεν περιλαμβάνεται στη νομοθεσία, επισημαίνοντας παράλληλα ότι σημαντικό στοιχείο αποτελεί ο σκοπός για τον οποίο διεξάγεται ένας έρανος.

«Εδώ είναι συγκεκριμένος ο σκοπός για τον οποίο, τουλάχιστον ως έχει ο νόμος σήμερα, δεν φαίνεται να καλύπτει αυτή την ενέργεια και, συνεπώς, δεν θα μπορούσε να ερμηνευτεί ότι εμπίπτει στην έννοια του εράνου και άρα δεν θα έπρεπε να αναζητηθεί η προηγούμενη άδεια την οποία προβλέπει ο νόμος», ανέφερε.

Ο κ. Αγγελίδης έθεσε παράλληλα ζήτημα ως προς την ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον αυτή «τηρείται και εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο σε κάθε περίπτωση».

«Είναι γνωστό ότι γίνονται κατά καιρούς έρανοι, ειδικά πολλές φορές από ποδοσφαιρικά σωματεία ή άλλα, στα οποία δεν υπάρχουν οι ίδιοι μηχανισμοί ανταπόκρισης και ευαισθησίας», ανέφερε.

«Ένας νόμος θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να τηρείται κατά ίσον τρόπο σε κάθε άτομο ή πρόσωπο, νομικό ή φυσικό, που ενδεχομένως παραβιάζει αυτόν τον νόμο. Μόνο τότε θα μπορούμε να ζούμε σε ένα κράτος δικαίου και ένα κράτος ισονομίας», είπε.

«Εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία είναι να μην υπάρχει διαφορετική προσέγγιση σε ίσες καταστάσεις και κάποιες από αυτές να είναι επιτρεπτές και ανεκτές από το κράτος και σε κάποιες άλλες να γίνεται δίωξη», σημείωσε.

«Ενδεικτικά, κάποιος θα μπορούσε να αναφερθεί ακόμα και στην περίπτωση που κάποιοι μαζεύουν χρήματα για προεκλογική εκστρατεία. Δηλαδή, πού σταματά η έννοια του τι εστί έρανος; Προφανώς, ούτε και εκείνη η ενέργεια δεν εμπίπτει μέσα σε αυτόν τον νόμο, για αυτό δεν διώκεται», ανέφερε.

Καταλήγοντας, ο κ. Αγγελίδης είπε ότι, αντίστοιχα, η πράξη του κ. Δρουσιώτη «τουλάχιστον για τους σκοπούς για τους οποίους δημοσιοποίησε ο κ. Δρουσιώτης την ανάγκη για να ληφθούν αυτά τα χρήματα, δεν εμπίπτει στο άρθρο 2 του νόμου, το οποίο επικαλείται αυτή τη στιγμή η Κυβέρνηση ως ενδεχόμενο για να αποτελέσει βάση δίωξης».

ΚΥΠΕ