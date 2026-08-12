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Η εικόνα της Γερμανίας ως της αδιαμφισβήτητης οικονομικής ατμομηχανής της Ευρώπης φαίνεται να ανήκει πλέον σε μια διαφορετική εποχή. Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται αντιμέτωπη με μια βαθιά κρίση ανταγωνιστικότητας, η οποία δεν περιορίζεται στα εργοστάσια της χώρας, αλλά απειλεί να επηρεάσει ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία και τη σταθερότητα του ευρώ.

Η προειδοποίηση της Ομοσπονδίας Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI) είναι ιδιαίτερα ανησυχητική: περίπου 15.000 θέσεις εργασίας χάνονται κάθε μήνα στη γερμανική βιομηχανία. Πίσω από τον αριθμό αυτό δεν κρύβεται απλώς μια προσωρινή επιβράδυνση, αλλά μια κρίση ενός παραγωγικού μοντέλου που για δεκαετίες αποτέλεσε το πρότυπο οικονομικής επιτυχίας.

Η Γερμανία οικοδόμησε την οικονομική της ισχύ πάνω σε ένα τρίπτυχο: φθηνή ενέργεια, ισχυρή βιομηχανική βάση και εξαγωγική υπεροχή. Η πρόσβαση στο ρωσικό φυσικό αέριο εξασφάλιζε χαμηλό ενεργειακό κόστος, ενώ οι γερμανικές επιχειρήσεις κυριαρχούσαν στις διεθνείς αγορές με προϊόντα υψηλής ποιότητας, από αυτοκίνητα και μηχανήματα μέχρι χημικά προϊόντα και βιομηχανικό εξοπλισμό.

Σήμερα, όμως, και οι τρεις αυτοί πυλώνες δέχονται ισχυρές πιέσεις.

Η απώλεια της φθηνής ρωσικής ενέργειας μετά τη γεωπολιτική κρίση στην Ουκρανία άλλαξε δραματικά τα δεδομένα. Το ενεργειακό κόστος αυξήθηκε, μειώνοντας την ανταγωνιστικότητα των γερμανικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, η παγκόσμια ζήτηση εξασθένησε, η Κίνα από σημαντική αγορά μετατράπηκε σε έναν από τους ισχυρότερους ανταγωνιστές της Γερμανίας, ενώ οι εμπορικές πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών δημιουργούν νέες αβεβαιότητες για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές.

Ιδιαίτερα ευάλωτη είναι η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση αποκάλυψε ότι η τεχνολογική πρωτοπορία δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικό προνόμιο της Ευρώπης. Κινεζικές εταιρείες έχουν αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα στα ηλεκτρικά οχήματα, ενώ οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να επενδύσουν τεράστια ποσά σε μια περίοδο κατά την οποία η κερδοφορία τους πιέζεται.

Σε αυτό το περιβάλλον, η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται ως η μεγάλη ευκαιρία για την αναγέννηση της γερμανικής βιομηχανίας. Πράγματι, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα, να μειώσει το κόστος και να δημιουργήσει νέες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, η τεχνολογία δεν αποτελεί πανάκεια. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει μια ανταγωνιστική οικονομία, αλλά δεν μπορεί από μόνη της να διορθώσει λανθασμένες ενεργειακές επιλογές, γραφειοκρατικές αγκυλώσεις ή την έλλειψη μιας μακροπρόθεσμης βιομηχανικής στρατηγικής. Επιπλέον, η αυτοματοποίηση που συνοδεύει τις νέες τεχνολογίες δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την αγορά εργασίας, καθώς ορισμένες θέσεις μπορεί να αντικατασταθούν, καθιστώντας αναγκαία την επένδυση στην εκπαίδευση και την επανακατάρτιση των εργαζομένων.

Το γερμανικό πρόβλημα, όμως, δεν είναι μόνο γερμανικό. Είναι ευρωπαϊκό.

Η Γερμανία αποτελεί περίπου το ένα τέταρτο της οικονομίας της Ευρωζώνης και η πορεία της επηρεάζει άμεσα τις υπόλοιπες χώρες-μέλη. Όταν η γερμανική βιομηχανία επιβραδύνεται, μειώνονται οι παραγγελίες προς ευρωπαϊκούς προμηθευτές, περιορίζονται οι επενδύσεις και ενισχύονται οι πιέσεις στην ανάπτυξη ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συνέπειες αγγίζουν και το ευρώ. Ένα κοινό νόμισμα δεν στηρίζεται μόνο στη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και στη συνολική οικονομική ισχύ της περιοχής που το χρησιμοποιεί. Μια παρατεταμένη περίοδος χαμηλής ανάπτυξης στη Γερμανία μπορεί να επηρεάσει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών προς την Ευρωζώνη και να περιορίσει τη διεθνή ελκυστικότητα του ευρώ.

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δύσκολο δίλημμα. Από τη μία πλευρά, η αδύναμη ανάπτυξη απαιτεί πολιτικές στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας. Από την άλλη, η ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας των τιμών περιορίζει τα περιθώρια κινήσεων.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν η Γερμανία θα μπορέσει να προσαρμοστεί στη νέα παγκόσμια πραγματικότητα. Η απάντηση δεν θα κριθεί μόνο από την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά από τη συνολική ικανότητα της χώρας και της Ευρώπης να επανασχεδιάσουν το παραγωγικό τους μοντέλο.

Η Γερμανία βρίσκεται σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Εάν καταφέρει να συνδυάσει την τεχνολογική καινοτομία με μια νέα βιομηχανική στρατηγική, μπορεί να επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης. Εάν, όμως, παραμείνει εγκλωβισμένη στις επιλογές του παρελθόντος, η κρίση δεν θα περιοριστεί στα γερμανικά εργοστάσια. Θα αποτελέσει μια ευρύτερη δοκιμασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ίδιο το μέλλον του ευρώ.

* Καθηγητής Μακροοικονομετρίας και Χρηματοοικονομικών και Προέδρος του Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστήμιου Νεάπολις Πάφος