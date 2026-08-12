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Ο Νικόλας περιμένει το Μάριο για τον διάλογο συνεργασίας του Κέντρου, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου έδωσε συγχαρητήρια δημόσια στον φίλο της Χρίστο Σενέκη για την ανάληψη του Υπουργείου Γεωργίας όμως, ακόμα και η σε ανθρώπινο επίπεδο ανάρτηση της, έτυχε απάντησης.

Όχι από κάποιο αντίπαλο κόμμα, αλλά, από το ίδιο της το κόμμα. Όχι σε επίσημο επίπεδο αλλά μέσω προσωπικής ανάρτησης της επαρχιακής της Λεμεσού του ΑΛΜΑ, Νικολέττας Τσικκίνη. Η οποία, χωρίς να κάνει αναφορά στην ανάρτηση της βουλεύτριας του κόμματός της, επί της ουσίας η ανάρτηση της που ήρθε λίγη ώρα μετά την ανάρτηση Χαραλαμπίδου, ήταν μια έμμεση απάντηση στην μία εκ των δύο κοινοβουλευτικών «τζυράδων» του κόμματος της.

Κομματικές διεργασίες εν μέσω καλοκαιρινής ραστώνης αλλά και εσωκομματικές διαφωνίες. Οι τόνοι στο κομματικό σκηνικό έχουν πέσει τις τελευταίες μέρες και οι κομματικοί επιτελείς μπήκαν σε διάθεση διακοπών. Οπόταν και πολλά πράγματα μπαίνουν στο περίμενε για το φθινόπωρο. Παρόλα αυτά, λίγο στο παρασκήνιο και λίγο η δράση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κομματικών παραγόντων, αποκαλύπτουν προθέσεις αλλά και δίνουν πεδίο για πολιτικές ερμηνείες.

Τυχαίο;

Σημείο αναφοράς την προηγούμενη βδομάδα ήταν ο πολυαναμενόμενος ανασχηματισμός της Κυβέρνησης. Ανάμεσα στους διορισμούς ήταν και αυτός του Χρίστου Σενέκη στη θέση του Υπουργού Γεωργίας. Αναμενόμενο. Αυτό που ίσως για κάποιους δεν ήταν αναμενόμενη, ήταν η ανάρτηση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Η οποία βέβαια για όσους την γνωρίζουν δεν ήταν έκπληξη, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που μπορεί να εκφραστεί, σε ανθρώπινο επίπεδο, θετικά υπέρ πολιτικών της αντιπάλων…

Και στο τέλος της ημέρας, το μόνο που έκανε ήταν να γράψει δημόσια τις ευχές της προς τον Χρήστο Σενέκη με το οποίο διατηρεί μια πολύ καλή σχέση σε ανθρώπινο επίπεδο, κυρίως από τη συνεργασία τους σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Έγραψε λοιπόν σε ανάρτηση της, το εξής:

«Να ευχηθώ καλή θητεία στον Χρίστο Σενέκη. Γνωρίζω τον Χρήστο από τα φοιτητικά του χρόνια . Μετά μαζί στην ΚΣ ΟΑΣΕ και στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παρά τις όποιες πολιτικές διαφωνίες δεν μπορώ παρά να αναγνωρίσω στο πρόσωπο του Χρήστου έναν άνθρωπο με αφοσίωση σε όσους πραγματικά εκτιμά. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ τους πανηγυρισμούς του με την εκλογή μου στην αντιπροεδρία της ΚΣ ΟΑΣΕ . Και όλα αυτά δείχνουν πλευρές της προσωπικότητας του άγνωστες σε πολλούς . Καλή θητεία Χρήστο μου με δύναμη γιατί σε περιμένουν δύσκολα . Αναλαμβάνεις ένα υπουργείο με πολλά προβλήματα και συσσωρευμένες δυσκολίες και ξέρω ότι έχεις τις αντοχές».

«Να ευχηθούμε και εμείς σιόρ»

Λίγη ώρα αργότερα, ήρθε η ανάρτηση της Νικόλεττας Τσικκίνη, Γραμματέα της Επαρχιακής Λεμεσού του ΑΛΜΑ, η οποία έγραψε το εξής: «Να ευχηθούμε και εμείς σιορ! Ευχόμαστε, λοιπόν, στον Εθνικό πρώην Βουλευτή που έγινε Εθνικός Αντικαταστάτης, να έχει το ίδιο πάθος στο στύψιμο λεμονιών και στην προετοιμασία λεμονάδων στα all-5-year προεδρικά προεκλογικά events, που είχε η επίσης αξιοκρατικώς διορισθείσα και εξίσου σχετική με τα της Γεωργοκτηνοτροφίας, άξια προκάτοχος και νυν Εθνική Καθηγήτρια. Άλλωστε…When life gives you lemons, make lemonade».

Μια ανάρτηση η οποία είχε αποκλειστική αναφορά τον διορισμό στο Υπουργείο Γεωργίας και όχι όλους τους διορισμούς νέων Υπουργών. Όσο και να μην γίνεται αναφορά προς την ανάρτηση της βουλεύτριας του κόμματος, ο συνειρμός οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί να είναι βέβαια και τυχαίο αλλά σίγουρα, για όσους το πρόσεξαν δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός. Σημαίνει κάτι περισσότερο; Δεν τον γνωρίζουμε αυτό, αλλά σίγουρα, είναι δύο εκ διαμέτρου αντίθετων μηνυμάτων αναρτήσεις που η δεύτερη ήρθε, είτε τυχαία είτε σκοπίμως, ως απάντηση της πρώτης.

Διεργασίες για το Κέντρο

Σε πολιτικό επίπεδο, αιωρείται η πρωτοβουλία που είχε εξαγγείλει μετεκλογικά ο Νικόλας Παπαδόπουλος για συνένωση η συνεργασία των κομμάτων του Κέντρου. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη γίνει μία συνάντηση του προέδρου του ΔΗΚΟ με τον πρόεδρο της ΔΗΠΑ Μάριο Καρογιάν, με τους δύο κομματικούς αρχηγούς να ανοίγουν ένα διάλογο. Οι δύο τους ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον Σεπτέμβριο προκειμένου να μπουν σε περαιτέρω λεπτομέρειες των πτυχών της συνεργασίας τους.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από πλευράς ΔΗΠΑ δεν υπάρχει πρόθεση συζήτησης σεναρίου συνένωσης, αλλά μίας συνεργασίας στο πλαίσιο της άσκησης πολιτικής, μιας και τα δύο κόμματα μετέχουν και στην Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Ανάλογη πρόθεση υπάρχει για συνεργασία και με την ΕΔΕΚ αλλά εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά αφού προς το παρόν το κόμμα βρίσκεται σε διεργασία εσωκομματικών εκλογών για αναπληρωματική εκλογή προέδρου. Είχε προηγηθεί μία συνάντηση του Νικόλας Παπαδόπουλου με τον Νίκο Αναστασίου, πριν ο τελευταίος παραιτηθεί.