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Το νέο σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας στηρίζει οικονομικά τις σπουδές Νοσηλευτικής και ενισχύει μια επαγγελματική επιλογή που η χώρα χρειάζεται άμεσα.

Η Νοσηλευτική είναι ένα επάγγελμα βαθιά ανθρώπινο, αλλά ταυτόχρονα απαιτητικό και επιστημονικά σύνθετο. Χρειάζεται κλινική κρίση, γνώσεις, τεχνικές δεξιότητες, υπευθυνότητα και ουσιαστική επικοινωνία. Σήμερα, όμως, προσφέρει και κάτι ακόμη σημαντικό σε έναν νέο άνθρωπο που επιλέγει σπουδές: μια σαφή επαγγελματική προοπτική σε έναν τομέα όπου η ανάγκη για καταρτισμένους επαγγελματίες είναι ήδη μεγάλη.

Η Κύπρος χρειάζεται τώρα περισσότερους νοσηλευτές

Η ζήτηση για νοσηλευτές στην Κύπρο είναι μια σημερινή ανάγκη του Κυπριακού συστήματος Υγείας. Πρόσφατη μελέτη για τον σχεδιασμό του νοσηλευτικού ανθρώπινου δυναμικού καταγράφει έλλειμμα τουλάχιστον 586 νοσηλευτών: για το 2025 οι διαθέσιμοι επαγγελματίες εκτιμώνται σε 6.272, ενώ οι ανάγκες σε 6.858. Ακόμη και το 2030 προβλέπεται κενό 411 επαγγελματιών.

Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται πραγματικοί άνθρωποι και πραγματικές δομές: νοσοκομεία που πρέπει να στελεχώσουν τμήματα, κέντρα υγείας, υπηρεσίες κοινοτικής φροντίδας, κέντρα αποκατάστασης, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και υπηρεσίες που αναπτύσσονται καθώς ο πληθυσμός γερνά και οι ανάγκες υγείας γίνονται πιο σύνθετες. Η κρατική στήριξη έρχεται ως απάντηση προς την αυξανόμενη ζήτηση.

Τι προβλέπει το Πρόγραμμα Ετήσιας Χορηγία

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε Πρόγραμμα Ετήσιας Χορηγίας για προπτυχιακούς φοιτητές Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων), με εφαρμογή από το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027. Η ενίσχυση αυξάνεται όσο προχωρούν οι σπουδές:

€1.000 για το πρώτο έτος σπουδών

€1.250 για το δεύτερο έτος σπουδών

€1.500 για το τρίτο έτος σπουδών

€2.000 για το τέταρτο έτος σπουδών

Ο πτυχιούχος Νοσηλευτής θα τοποθετείται για εργασία για δύο χρόνια στο νοσηλευτικό τομέα στην Κύπρο. Έτσι, η οικονομική στήριξη των σπουδών συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση του κυπριακού συστήματος Υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμβουλευτούν την επίσημη προκήρυξη για τη διαδικασία αίτησης και τους τελικούς όρους.

Σπουδές Νοσηλευτικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Με το Πτυχίο Νοσηλευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου οι φοιτητές αναπτύσσουν επιστημονικές γνώσεις, κλινικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, κριτική σκέψη και την ικανότητα να παρέχουν εξατομικευμένη φροντίδα σε ανθρώπους όλων των ηλικιών.

Η κλινική εκπαίδευση αποτελεί βασικό μέρος της μαθησιακής εμπειρίας. Ακριβώς γι’ αυτό οι φοιτητές Νοσηλευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, τοποθετούνται για σκοπούς κλινικής άσκησης σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας, και ολοκληρώνουν περίπου 3.000 ώρες κλινικής διδασκαλίας.

Μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι μπορούν να εγγραφούν στο Κυπριακό Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, και να εισέλθουν στο επάγγελμα ή να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές για περαιτέρω εξειδίκευση.

Πτυχίο με ευρωπαϊκή αναγνώριση και επαγγελματική κινητικότητα

Το Πτυχίο Νοσηλευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των κρατών μελών, επιτρέποντας στους αποφοίτους του να εργάζονται οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μια επιλογή με αντίκρισμα

Το Πτυχίο Νοσηλευτικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνδέει τρία κρίσιμα στοιχεία: ολοκληρωμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ουσιαστική κλινική εμπειρία και επαγγελματική προοπτική σε έναν τομέα που η Κύπρος χρειάζεται σήμερα, και θα εξακολουθεί να χρειάζεται τα επόμενα χρόνια.

Περισσότερες Πληροφορίες

Η υποβολή αιτήσεων για σπουδές στο Πτυχίο Νοσηλευτικής συνεχίζεται. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου https://euc.ac.cy/ στο 22713000 ή στο admit@euc.ac.cy . Έναρξη σπουδών Φθινοπωρινού Εξαμήνου: 5 Οκτωβρίου 2026