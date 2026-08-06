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Μιλώντας νωρίτερα την Πέμπτη στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρος Παπασταύρου, κλήθηκε να σχολιάσει τα γεωπολιτικά θέματα που εγείρει η Τουρκία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και απάντησε πως η χώρα θα προστατεύσει τον ευατό της και τα συμφέροντάς της και ότι είναι αποφασιστικής σημασίας οι ισχυρές συμμαχίες, αναφερόμενος προφανώς στη συνεργασία με τη Γαλλία και τη χθεσινή υπογραφή συμφωνίας με τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam, που αποκτά την πλειοψηφία στον Great Sea Interconector.

Ερωτηθείς για τη στάση της Τουρκίας, κ. Παπασταύρου είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ: «Νομίζω η ιστορία έχει δείξει ότι εμείς θα προστατεύσουμε τον εαυτό μας και πρέπει καταρχήν να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Όμως ζούμε σε έναν κόσμο πολύ σύνθετο, που αλλάζει καθημερινά, και είναι αποφασιστικής σημασίας η χώρα μας να δημιουργεί ισχυρές συμμαχίες».

Αμέσως μετά επισήμανε: «Η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο πεδίο είναι κάτι που δεν συναρτάται με τις αντιδράσεις κανενός. Έχει να κάνει με τη δική μας αποφασιστικότητα, πάντα μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας και πάντα δημιουργώντας συμμαχίες και ενώνοντας δυνάμεις», υπογράμμισε, και πρόσθεσε: «Η στρατηγική που έχει η Ελλάδα για την Ανατολική Μεσόγειο είναι μια στρατηγική δημιουργίας, ανάπτυξης και προόδου για όλες τις χώρες της περιοχής, χωρίς αποκλεισμούς, αλλά χωρίς να αποδεχόμαστε οποιεσδήποτε εκβιαστικές πρακτικές και απειλές. Γιατί οι απειλές δεν έχουν πια θέση στη σύγχρονη Ανατολική Μεσόγειο».

Για τη χθεσινή συμφωνία του ΑΔΜΗΕ με τη Meridiam, ο υπουργός είπε ότι «δημιουργεί μια νέα ισχυρή δυναμική για την επιτάχυνση και την υλοποίηση του GSI» και ότι «ο ΑΔΜΗΕ ενώνει δυνάμεις με έναν πολύ μεγάλο γαλλικό επενδυτικό όμιλο, ο οποίος έχει κάνει την υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας. Άρα, έχει κάνει ένα παρόμοιο έργο, 2,8 δισ., αντίστοιχης τεχνικής δυσκολίας».

Ανέφερε επίσης ότι τις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται η μελέτη κόστους-οφέλους για το κομμάτι Κύπρος-Ισραήλ και θα υποβληθεί στις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών.